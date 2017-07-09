Kılıçdaroğlu Maltepe'de: Yürüyüşümüz bitmedi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 450 kilometrelik Ankara-İstanbul yürüyüşünü Maltepe mitingiyle noktalıyor.09 Temmuz 2017 Pazar 18:37
Kılıçdaroğlu Maltepe'deki mitingde konuşuyor.
"BU YÜRÜYÜŞ İLK ADIMIMIZDIR"
"Aziz vatandaşlarım, benimle birlikte 450 km’yi kat eden sevgili arkadaşlarım. Sevgili adalet arayışcıları. Maltepe meydanından bütün Türkiye’ye gönül dolusu muhabbetler gönderiyoruz. 15 Haziran 2017’de sabah saatlerinde Ankara Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü Maltepe’de noktaladık ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır.
"TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"
Herkes şunu çok iyi bilsin 9 Temmuz yeni bir adımdır. 9 Temmuz yeni bir iklimdir. 9 yeni bir tarihtir. 9 Temmuz yeni bir doğuştur. Ankara’da yürüyüşe başladığımda bir grup yurttaşımızla birlikte ilk gün 21 km’yi 10 dakikalık arayla bitirdik. Yol boyunca bizi yüreklendiren, bize destek veren yerlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Yol boyunca yürürken araç kullanıcıları bazen kornayla bazen elleriyle bizi yüreklendirdiler. Onlara da buradan şükranlarımı gönderiyorum.
"VEYSEL AMCA DA BURADA"
Bize sofrasını açan, ayranını ikram eden, çayını ikram eden, yemek gönderen, topladığı kır çiçeklerini sevgiyle bize veren, hayır dualarım sizinledir diye annelere, babalara, dedelere şükran borçluyum. Buradan onlara teşekkürlerimi gönderiyorum. Yol boyunca büyük bir kısmını birlikte yürüdüğümüz Harp Okulu’ndayken tutuklanan oğlu için yürüyen Veysel Amca’ya da teşekkürlerimi gönderiyorum.
"KEMAL KILIÇDAROĞLU HERKESE SAYGILIDIR"
Ve tabii ki yolda gelirken bizi protesto eden sevgili vatandaşlarımız da vardır. Kemal Kılıçdaroğlu herkese saygılıdır. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu ülkeye birinci sınıf demokrasini getireceğiz. Herkes düşüncesini ifade edebilecek. Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize. Ankara’dan İstanbul’a kadar polisinden jandarmasına bütün güvenlik güçleri bizim burada sağlıklı olarak toplanmamız için çaba harcadılar. Hiçkimse unutmasın biz yürürken taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı. Vurup kıracağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl eylemini yaptık."
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Fatih17 dk önce Sizin 1. Sınıf demokrasinizi biz çok iyi biliyoruz kendinizden başkasına yaşam hakkı tanımayan 1. Sınıf demokrası HACI17 dk önce Galiba cezaevinde bitecek.Zorlama motoru yakarsın zapatero22 dk önce ulan mal oğlu mal yürümekle bu ülke atatürkün bahsettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaksa biz hergün yürürdük. haa pardon siz arkanıza Atatürkçü devletçi halkçı kesimleri almamıştınız doğru ya. anca teröristler anarşisler iftiracılar hırsızlar münafıklar arkanızda yer alabildi onlarında yürüyüşü bu kadar olur devlet grupta bulunanları tek tek tespit edip kamuda çalışıyorlarsa vatanhainliğini desteklemekten işlem yapmalı memuriyetleri ellerinden alınlaı ailelerinde devlet memuru varsa sicillerine işlenmeli, onlar istediklerini yaptı şimdi de bizim istediklerimiz yapılsın ...bu işler sırayla biliyorsunuz eskiden cehape bu milletin anasının boynunda boza kaynatıyordu kimse ses edemiyordu o eski günleri özledikleri çok açık ayan beyan ortada Güney Doğulu23 dk önce KK-CHP, FETÖ,;HDP-PKK, DHKP-C vekışkırtıcı provaksyonunlarinızlavatanı milleti parçalamak için siz çok gayret ettiniz. Siz evvel Allah c.c.Reis i Cumhurumuzun ve Devlet Bahçelinin sabırına ve itidal çağrılarına şükredin. Tabıki sükrün ne olduğunu bilirseniz. Devamı da olmuyacak bu hainliklerinixin. Demokrasiyi adelet diyerek milleti uyuturuz sanmayın. Bütun şehit torunları teyakkuzda bekliyor. Reis i Cumhurun emrini bekliyor. Faik25 dk önce Veysel amcanın oğlu demokrasi aşıklarına silah sıktıysa sıkan la aynı sipere girdiyse kır çiçeği toplamasın nice ana babanın çiçekleri koparıldı toprak oldu bırak bu ayakları kemo Murat Taşcı26 dk önce İyi spor yapmış. Rabia Zafer 27 dk önce Evet, Cehennemin, Dibine Kadar Yürüyün. mert turna28 dk önce Bakın fe to a disi bu ülkede tam tamına 50 yıldır faaliyet gösteriyor.ve bu adam askeri,polisi,savcı,siyasi yönden adam atayıp türkiyenin anasını ağlattı.Türkiyede her yıl bu alanlarla ilgili 50X4=200 kişi atanır.200X50(yıl)=10.000 insan fetoya hizmet ediyo demektir.Ben şunu anlamıyorum bu ülkede yüz binlerce insan işsiz kaldı.bunların hepsi nasıl böyle olabilir.Sırf hükümet kendisine muhalif olanlarıda işten atıyor.Ama siyasi feto cu olanların hiç biri işten atılmadı.Kemal kılıç. ise bunlar için değil a di fe to için yürüyüş yapıyor.Halk niye bunların hesabını sormuyor. haydar29 dk önce dünyanın en barışçıl eylemini seni korumak için görevlendirilen 30 bin polisle mi yaptın . o polislerin harcırahları yolllukları tümü chp nin finans kaynağı işbankasından ödensin devleti bu kadar zarara uğrattın ya Allah belanı versin inşaallah tez zamanda aleme rezil rüsva etsin bir daha insan içine çıkmaz olasın amin. Ibrahim ak31 dk önce Pensilvanyaya kadar yuru de geri dönme ins.