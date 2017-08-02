Kılıçdaroğlu küplere binecek! İlber Ortaylı aday...

Seydişehir CHP ilçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bozkurt, bir daha yeni bir 'Ekmeleddin İhsanoğlu olayı' yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

2019'da yapılması beklenen seçimlere ilişkin konuşan Bozkurt, 'Ne yeni bir Ekmeleddin, ne de çatı aday olmayacaktır.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını dile getiren Bozkurt,

'Çünkü karşımızdaki adam siyaseti doğal siyasi zeminde yapan bir ahlaka sahip değil. Bizim genel başkanımız çok layıktır, çok hakkıyla da yapar. Bu konuda tereddütüm yok ama Kemal Bey'in aday olması durumunda bu işi Alevi-Sunni işine dökerler. Türkiye birbirine girer.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz isim telaffuz etmenin doğru olmadığını ancak CHP'nin bilgisi dahilinde bazı isimlerin konuşulduğunu söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

'Mesela İlhan Kesici ismi telaffuz ediliyor. İlhani Kesici 2011'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Yılmaz Büyükerşen adı telaffuz ediliyor. 2014'te de telaffuz edilmişti. Bana göre Yılmaz Büyükerşen'in bir tek handikapı yaşı. 2019'da 83 yaşında olacak. Başka isimler de konuşuluyor. Aziz Sancar'dan tut da İlber Ortaylı'ya kadar bir sürü isim konuşuluyor.'

'CHP, CHP'li olan bir adayla çıkacaktır.' diyen Bozkurt, adayın ön seçimle değil, ciddi bir kamuoyu yoklamasıyla belirlenmesi gerektiğini kaydetti.