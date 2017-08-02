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Kılıçdaroğlu küplere binecek! İlber Ortaylı aday...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin çıkaracağı adaya ilişkin, 'Aziz Sancar'dan tut da İlber Ortaylı'ya kadar bir sürü isim konuşuluyor.' dedi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:49
Kılıçdaroğlu küplere binecek! İlber Ortaylı aday...

Seydişehir CHP ilçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bozkurt, bir daha yeni bir 'Ekmeleddin İhsanoğlu olayı' yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

2019'da yapılması beklenen seçimlere ilişkin konuşan Bozkurt, 'Ne yeni bir Ekmeleddin, ne de çatı aday olmayacaktır.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını dile getiren Bozkurt,

'Çünkü karşımızdaki adam siyaseti doğal siyasi zeminde yapan bir ahlaka sahip değil. Bizim genel başkanımız çok layıktır, çok hakkıyla da yapar. Bu konuda tereddütüm yok ama Kemal Bey'in aday olması durumunda bu işi Alevi-Sunni işine dökerler. Türkiye birbirine girer.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz isim telaffuz etmenin doğru olmadığını ancak CHP'nin bilgisi dahilinde bazı isimlerin konuşulduğunu söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

'Mesela İlhan Kesici ismi telaffuz ediliyor. İlhani Kesici 2011'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Yılmaz Büyükerşen adı telaffuz ediliyor. 2014'te de telaffuz edilmişti. Bana göre Yılmaz Büyükerşen'in bir tek handikapı yaşı. 2019'da 83 yaşında olacak. Başka isimler de konuşuluyor. Aziz Sancar'dan tut da İlber Ortaylı'ya kadar bir sürü isim konuşuluyor.'

'CHP, CHP'li olan bir adayla çıkacaktır.' diyen Bozkurt, adayın ön seçimle değil, ciddi bir kamuoyu yoklamasıyla belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:49
  1. Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt
  2. 2019
  • hercaihercai45 dk önce
    Bir tane de sahte Ataturk vardi CHP nin, o adami aday gostersinler, belki kazanirlar Ataturke benzedigi icin.
  • Turan Turan 49 dk önce
    Meral akşeneri gösterin chp nin fetonunkan kardeşi PKKnin hepsi destek verir %33 oy var bidaha ekmeleddin olayı yasamazsınız tmm mi dansözler kıvırmayın
  • mehmetmehmet55 dk önce
    Tek şey yazabilirim şu adamın suratına bakıpta bunları adaylarına oy verevek kişilere şaşarı adamın suratında memymenat yoknefret kin dolu bunların kalpleri kararmış nefret dolu bunlara bu ülke teslim edilirmi
  • 6.Murat6.Murat55 dk önce
    Genel Başkanına güvenmeyen tek parti CHP
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    KimiÇıkarırsanızÇıkarın, Kaybedecek siniz CHP. Hiç Şüphesiz.
  • SayarSayar1 sa önce
    Sezer gibi pasif birini ne bu ülke nede bu bölge kaldıramaz ekmeği Ekmekçiye verecan bir ekmekde üste verecan bu ülkenin kaderi reistir vesselam
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Sizin adaylarınıza bu ülke teslim edilemez !!
  • chp kim tutar seni)chp kim tutar seni)1 sa önce
    meral kılıçdaroğlu aday olur bence
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