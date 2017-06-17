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Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'ya tutuklamayı doğru bulmuyorum İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ'den gözaltına alınmıştı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:10
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'ya tutuklamayı doğru bulmuyorum

Kılıçdaroğlu yine FETÖ'den yana tavır koydu. FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunlarıgerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:10
  1. Kavurmac'nın tutuklanması
  2. Ömer Faruk Kavurmacı
  3. fetö tutuklanmaları
  4. Kılıçdaroğlu Kavurmacı açıklaması
  • FerhatFerhat1 gün önce
    Ya nasıl adamsın Kılıçtaroğlu. Kavurmacı serbest bırakılsa, serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum der. Muhalif olunurda bu kada mı olunur. Demek ki ciddiye alınacak adam değil.
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