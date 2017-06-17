Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'ya tutuklamayı doğru bulmuyorum
Kılıçdaroğlu: Kavurmacı'ya tutuklamayı doğru bulmuyorum İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ'den gözaltına alınmıştı.17 Haziran 2017 Cumartesi 14:10
Kılıçdaroğlu yine FETÖ'den yana tavır koydu. FETÖ'nün iş adamlarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunlarıgerekçe gösterilerek tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı hakkında, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Kararın ardından Kavurmacı, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.