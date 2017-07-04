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Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Vatana ihanetten tutuklanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu için yollara düşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 kilo verdiği söylendi.

04 Temmuz 2017 Salı 16:04
Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

Sözde adalet yürüyüşü için 20 gündür yollarda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği merak konusu oldu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerin aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı. Kemerde açılan bir delik beslenme uzmanlarına göre bir beden zayıflama, yani en az 5 kilo anlamına geldiği iddia edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:04
  1. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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