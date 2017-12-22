Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: Erdoğan adamsa...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek, “Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın.” dedi.22 Aralık 2017 Cuma 16:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de skandal bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın hesaplaşalım. Hiçbir endişemiz yok. Biz cam gibi insanız. Dürüst ve namuslu insanlarız biz." dedi.
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hayda11 sa önce erdoğan .......pek muhattab almaz kk.......... hüs coş12 sa önce her insan en iyi bildiği işi yapar. kk nında en iyi bildiği işhakaret etmek. uyduruk belge sallamak. erdoganı karşısına alackki değeri yükselsin. en üzüldüğüm Atatürk sömürücülüğü istismarı yapmaları. Atatürk bu partinin tekelinden kurtarılmalı metin palamut12 sa önce bu çıkışlar bir adamın ve ideolojik partinin tükenmişliğinin bir kuvvetli bir işarettir.söyleyecek bir sözü ve projesi olan adam hemen açıklar.kavgaya davet etmez. İsmail 19 sa önce Oğlum bak git. ALİRİZA TERSİMLİ21 sa önce Dünyada iki sürüngen kavim var biri yahudi biri ermeni bu kk da ikisininde kanı var nerede kanun kaçağı pisikopat hain chpkk çatısı altında budünyada gecinin dinsiz salaklar sayesinde.G A V U R İ Z MİR Mahalle köpeği havlasa ne olur kim takar ŞANLI REİS BİR VURUŞTA İKİYÜZMİLYONU sahanın dışına savurdu sen kimsin kakalak !İt ürür kervan yürür,dünya beşten büyükmü gördün Arif 1 gün önce Beni...... bunun lafından kıymetli... Rifat 1 gün önce Sen adammısında senin karşına çıkacak erdoğan,mitomoni ruh hastasının tekisin sen her tarafı yalan yalandaroğlu, sana oy verenler de senin gibiyse vay halimize.. Ufuk1 gün önce Adam adam la konuşur Belediye başkanı temiz kızım temiz diyor sonra daireyi satacağız diyor kurtulacağını sanıyor mal malı satınca temizleniyor 15 temmuz1 gün önce Erdoğan adamdasen adammısın böyledurup durup karşıma çıksın gelişmemiş ergen gibimeydan okumalarsen kimsinki RTE seni muhatap alsın akıl var izan var 0 adam dünyaya meydan okuyordediğini yapıyordünya onun ağzına bakıyor haddini bil don kişotluğu bırak komik olma Murat1 gün önce Adam az adamın hası ağababası Erdoğan