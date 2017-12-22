Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: Erdoğan adamsa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de skandal bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın hesaplaşalım. Hiçbir endişemiz yok. Biz cam gibi insanız. Dürüst ve namuslu insanlarız biz." dedi.