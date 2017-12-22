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Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: Erdoğan adamsa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek, “Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın.” dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 16:03
Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıktı: Erdoğan adamsa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de skandal bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın hesaplaşalım. Hiçbir endişemiz yok. Biz cam gibi insanız. Dürüst ve namuslu insanlarız biz." dedi. 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:03
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • haydahayda11 sa önce
    erdoğan .......pek muhattab almaz kk..........
  • hüs coşhüs coş12 sa önce
    her insan en iyi bildiği işi yapar. kk nında en iyi bildiği işhakaret etmek. uyduruk belge sallamak. erdoganı karşısına alackki değeri yükselsin. en üzüldüğüm Atatürk sömürücülüğü istismarı yapmaları. Atatürk bu partinin tekelinden kurtarılmalı
  • metin palamutmetin palamut12 sa önce
    bu çıkışlar bir adamın ve ideolojik partinin tükenmişliğinin bir kuvvetli bir işarettir.söyleyecek bir sözü ve projesi olan adam hemen açıklar.kavgaya davet etmez.
  • İsmail İsmail 19 sa önce
    Oğlum bak git.
  • ALİRİZA TERSİMLİALİRİZA TERSİMLİ21 sa önce
    Dünyada iki sürüngen kavim var biri yahudi biri ermeni bu kk da ikisininde kanı var nerede kanun kaçağı pisikopat hain chpkk çatısı altında budünyada gecinin dinsiz salaklar sayesinde.G A V U R İ Z MİR Mahalle köpeği havlasa ne olur kim takar ŞANLI REİS BİR VURUŞTA İKİYÜZMİLYONU sahanın dışına savurdu sen kimsin kakalak !İt ürür kervan yürür,dünya beşten büyükmü gördün
  • Arif Arif 1 gün önce
    Beni...... bunun lafından kıymetli...
  • Rifat Rifat 1 gün önce
    Sen adammısında senin karşına çıkacak erdoğan,mitomoni ruh hastasının tekisin sen her tarafı yalan yalandaroğlu, sana oy verenler de senin gibiyse vay halimize..
  • UfukUfuk1 gün önce
    Adam adam la konuşur Belediye başkanı temiz kızım temiz diyor sonra daireyi satacağız diyor kurtulacağını sanıyor mal malı satınca temizleniyor
  • 15 temmuz15 temmuz1 gün önce
    Erdoğan adamdasen adammısın böyledurup durup karşıma çıksın gelişmemiş ergen gibimeydan okumalarsen kimsinki RTE seni muhatap alsın akıl var izan var 0 adam dünyaya meydan okuyordediğini yapıyordünya onun ağzına bakıyor haddini bil don kişotluğu bırak komik olma
  • MuratMurat1 gün önce
    Adam az adamın hası ağababası Erdoğan
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