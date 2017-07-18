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Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Muhsin Yazıcıoğlu için yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Ankara'dan İstanbul'a neden yürüdüğünü anlattı.

18 Temmuz 2017 Salı 15:26
Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Muhsin Yazıcıoğlu için yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşün sebeplerini madde madde anlattı.

MUHSİN YAZICIOĞLU İÇİN...

Dünyanın en barışçıl eylemini gerçekleştirmenin huzuru içindeyim. Katılan herkese teşekkür ederim.

Bu yürüyüşü bu ülkenin hak arayan huzur arayan bu ülkenin mazlumları içini yaptık. Bu yürüyüşü dosyası kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu için yaptık. Bu yürüyüşü emeklilikte yaşa takılanlar için yaptık. Bu yürüyüşü hapisteki milletvekilleri için yaptık. Bu yürüyüşü taşeron işçiler için yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün darbe girişimine karşı canını veren 249 şehidimiz ve gaziler için yaptık. Bu yürüyüşü şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmasın. Ayrım yapan vatan hainidir demek için yaptık. Bu yürüyüşü gayri meşru ilan ettiğimiz anayasanın dünyaya tanıtılması için yaptık. Bu yürüyüşü liyakat sistemi tekrar Türkiye’ye gelsin diye yaptık. Bu yürüyüşü soruları çalınan  KPSS ve diğer sınav mağdurları için yaptık. Bu yürüyüşü can ve mal güvenliği olmayan iş dünyası için yaptık. Bu yürüyüşü FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıksın diye yaptık.
Yağmurda güneşte siste yürüdüm. Niçin yürüdüm? Adalet için yürüdüm. Yeryüzüne gönderilen bütün peygamberler adalet için yürümüştür. Biz de onların izinde yürüdük. Ülkeyi yöneten dedi ki “adalet sokakta aranmaz. E sokakta demokrasi aranıyor. Adalet olmazsa devlet mi olur? Neden milyonlar yürüdü meydanlara geldi? Adalete susamış bir toplumun görüntüsüdür o… Bu ülkede adalet var diyemiyorlar."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 15:26
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