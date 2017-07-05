Kılıçdaroğlu İstanbul'a girişi engellenirse bakın ne yapacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21. gününe girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı.



