Kılıçdaroğlu İstanbul'a girişi engellenirse bakın ne yapacakmış
Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi engellenirse 'oturma eylemi' başlatacağı iddia edildi.05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21. gününe girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı.