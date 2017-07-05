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Kılıçdaroğlu İstanbul'a girişi engellenirse bakın ne yapacakmış

Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a girişi engellenirse 'oturma eylemi' başlatacağı iddia edildi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
Kılıçdaroğlu İstanbul'a girişi engellenirse bakın ne yapacakmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı “Adalet Yürüyüşü” 21. gününe girdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de parti MYK'sını topladı. CHP PM üyesi Mehmet Ali Çelebi de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yazdı. Çelebi, "Kılıçdaroğlu, İstanbul'a almazlarsa oturma eylemi başlatacak" diye yazdı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:42
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. mehmet ali çelebi
  • TalhaTalha8 dk önce
    Otursun RABBIM ona 15 temmuz sehitleri hurmetine birdaha ayaga kalkmayi nasip etmesin fitnesini onun ve onunla beraber olanlarin basina gecirsin......
Bugünkü Akit

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