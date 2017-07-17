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Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’

İngiliz Times gazetesine konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi karıştırmak için daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini itiraf etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’

Ülkesini yabancı ülkelere şikayet edinmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de İngilizler üzerinden tehditler yağdırdı.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. ingiliz
  3. times
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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