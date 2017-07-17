Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’

Ülkesini yabancı ülkelere şikayet edinmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de İngilizler üzerinden tehditler yağdırdı.

Bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray'ın 15 Temmuz'u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna 'Saray'ın darbesi' diyoruz."