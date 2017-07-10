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Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyze
CHP'nin Maltepe mitingine gidemediği için ağlayan teyze sosyal medyada alay konusu oldu...
10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:00
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:00
CHP
Sözde Adalet Yürüyüşü
Kemal Kılıçdaroğlu
Maltepe Mitingi
salya sümük ağlayan teyze
Ad Soyad
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