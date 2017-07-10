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Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyze

CHP'nin Maltepe mitingine gidemediği için ağlayan teyze sosyal medyada alay konusu oldu...

10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:00
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 23:00
  1. CHP
  2. Sözde Adalet Yürüyüşü
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Maltepe Mitingi
  5. salya sümük ağlayan teyze
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