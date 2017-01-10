Kılıçdaroğlu hem saldırdı hem de "Gel konuşalım, destek verelim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifine yönelik hedef şaşırtan eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu hem saldırdı hem de "Gel konuşalım, destek verelim" dedi.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 16:20
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Anayasa görüşmelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Parlamenter sistem neyimize yetmiyor?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;

"Her darbeci kendisini güvence altına almak için anayasayı değiştirmiştir. Şimdi de aynı süreci yaşıyoruz. Ne oldu da demokratik sistemden vazgeçiyoruz. Neden bir anayasa değişikliği?

Kendi geleceklerini güvence altına almak için bu anayasa değişikliğini yapıyorlar. Sanıyorlar ki yolsuzlukları, hukuksuzlukları, insan hakları ihlallerini unutacağız.

Parlamenter sistem neyimize yetmiyor? Demokratik parlamenter sistem yerine totaliter bir devlet getiriyorlar. Tek adam yönetimi istiyorlar.

15 yıldır tek başına iktidarlar. Çıkarmak isteyipte çıkaramadığınız bir yasa var mı? Yok. Peki neden bu değişiklik?

Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek. İşsizlik, terör bitecek mi? Söylesinler, ama söyleyemezler.

Açık söylüyorum bunlar Türkiye'yi yönetemiyor. Tek dertleri Başkanlık.

Herkes geleceğe karamsar bakıyor. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak istiyorsan gel konuşalım, her türlü desteği verelim."

 
EtiketlerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlıkanayasa değişikliği teklifiParlamenter sistem
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baybars

Ben sana soyliyim neden gerekli %41oy aldigi halde ikdidar olamayip ulkeyi 6ay hukumetsiz ve teror desdekci olan partilre yani chp ve hdpye mahkum eden bir sistemin degismesi icin gerekli yoksa sizin icin hicbir sistemde tekbasina ikdidar gorunmuyor iste bu parlementer sistem sayesinde olurda onyilda bir firsat gelip size mecbur olundugunda kendinizi nimetten sanip olasi bir kualisyonda olmaniz turkiyeyi 30 yil geri gotureceginden cumhurbaskanlik sistemi sart

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Fazıl GÜVEN

-Türkiye akşamdan sabaha iktidar hesaplarıyla ve güvenoyu muhabbetleriyle meşgul olmamalı.Seçilen ve seçilmiş olarak milletin iradesiyle iktidar olan Cumhurbaşkanı programını, hesabını 5 yıl üzerinden yapmalı.5. yıl sonunda da millete hesabını gönül rahatlığıyla vermeli.. Şimdi hep AK Parti ve Erdoğan'ın liderliği olmayacak, yeri gelecek 3-5 parçaya, hatta 8-10 parçaya ayrılmış bir meclis tablosu oluşacak..O zaman milleti ve ülkeyi nelerin beklediğini biliyor muyuz? Gördük neler olduğunu ve olacağını, iktidar kavgaları, bunalımlar, krizler, darbeler hep ardı ardına geliyor.Bunun çaresi işte!!

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Eymen aydogmus

Kılıçdaroğlu siz bu ülke için ne yaptınız işiniz ancak kuyu kazmak nerden ve nasıl geldiğini bu halk iyi biliyor kasetle geldin yerine adam bulamıyorlar agbabalarin yoksa sende gitmistin

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Aslan Aslaner

Ne yapsın zavallı, emir büyük yerden. Kasetle geldiğini biliyor. Emredileni yapmazsa, arkasına tekme yiyeceğini, yine kasetle çok kötü gönderileceğini çok iyi biliyor. Korku dağları aşmış. Üç buçuk atıp kıvranıyor, çırpınıyor. Sahibinin talimatlarıyla konuşuyor. Fetoş'un emir kulu. Lâkin görmüyor ki, Fetoş Allah'tan dayak yiyor, anlamıyor ki kendisi de milletten dayak yiyecek. Hem de ilk seçimde...

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