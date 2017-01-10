Kılıçdaroğlu hem saldırdı hem de "Gel konuşalım, destek verelim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Anayasa görüşmelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Parlamenter sistem neyimize yetmiyor?" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;

"Her darbeci kendisini güvence altına almak için anayasayı değiştirmiştir. Şimdi de aynı süreci yaşıyoruz. Ne oldu da demokratik sistemden vazgeçiyoruz. Neden bir anayasa değişikliği?

Kendi geleceklerini güvence altına almak için bu anayasa değişikliğini yapıyorlar. Sanıyorlar ki yolsuzlukları, hukuksuzlukları, insan hakları ihlallerini unutacağız.

Parlamenter sistem neyimize yetmiyor? Demokratik parlamenter sistem yerine totaliter bir devlet getiriyorlar. Tek adam yönetimi istiyorlar.

15 yıldır tek başına iktidarlar. Çıkarmak isteyipte çıkaramadığınız bir yasa var mı? Yok. Peki neden bu değişiklik?

Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin hangi sorununu çözecek. İşsizlik, terör bitecek mi? Söylesinler, ama söyleyemezler.

Açık söylüyorum bunlar Türkiye'yi yönetemiyor. Tek dertleri Başkanlık.

Herkes geleceğe karamsar bakıyor. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak istiyorsan gel konuşalım, her türlü desteği verelim."