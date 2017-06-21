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Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili şok Bylock şüphesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu olduğundan şüphelendiğini söyledi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:27
Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili şok Bylock şüphesi

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu olduğundan şüphelendiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ davalarında tutuklamalar için Bylock programını yeterli delili olarak gördüğünü hatırlatan Kuzu, Kılıçdaroğlu ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

GEL DE ŞÜPHELENME

Twitter’den yayınladığı mesajında Kılıçdaroğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin kararı karşısında oldukça öfkelendiğini söyleyen Kuzu, bu sebepten dolayı Kılıçdaroğlu’ndan şüphelendiğini söyledi. Kuzu açıklamasında “Yazmadan durulmuyor;AYM Fetö davasında Bylock'u tutuklamada yeterli delil saydı,feveran yolda yürüyen Kemal Beyden geldi.Gel de şüphelenme?” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:27
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. Burhan Kuzu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  • İşsizİşsiz32 dk önce
    Şüphe nedir anlamadım delil yokmu devletin elinde. Şüpheyle iş olur mu. Aynı fetocüavinda oldugu gibi. Birine fetocü de adam ben fetocü değilim i kanitlayana kadar herşeyinden olsun. Delille olur bu işler şüpheyle degil. Bide hukukcu olacak ya.
Bugünkü Akit

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