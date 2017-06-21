Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili şok Bylock şüphesi

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu olduğundan şüphelendiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin FETÖ davalarında tutuklamalar için Bylock programını yeterli delili olarak gördüğünü hatırlatan Kuzu, Kılıçdaroğlu ile ilgili şok bir iddiada bulundu.

GEL DE ŞÜPHELENME

Twitter’den yayınladığı mesajında Kılıçdaroğlu’nun Anayasa Mahkemesi’nin kararı karşısında oldukça öfkelendiğini söyleyen Kuzu, bu sebepten dolayı Kılıçdaroğlu’ndan şüphelendiğini söyledi. Kuzu açıklamasında “Yazmadan durulmuyor;AYM Fetö davasında Bylock'u tutuklamada yeterli delil saydı,feveran yolda yürüyen Kemal Beyden geldi.Gel de şüphelenme?” ifadelerini kullandı.