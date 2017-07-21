Kılıçdaroğlu haberi duyunca Bakan Arslan'ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı kardeşi Okan Arslan'ın vefatı sebebiyle telefonla aradı.



CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı kardeşi Okan Arslan'ın vefatı sebebiyle arayarak, merhum Okan Arslan'a Allah'tan rahmet, Bakan Ahmet Arslan ile ailesine başsağlığı ve sabır diledi.