Kılıçdaroğlu gerçekten yürüyor mu, otobüse mi biniyor?

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle oluştu:

"Şu ana kadar yolun yaklaşık 3’te 1’ini bitirdik. Şöyle bir düşünce var, Kılıçdaroğlu gerçekten yürüyor mu yoksa arada bir yürüyüp sonra otobüse mi biniyor. Ankara- İstanbul yolunun her santimini yürüyorum arkadaşlar. Bunu gösteriş için yapmıyorsunuz, partiniz için de yapmıyorsunuz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Gönül isterdi ki farklı partilerden, iktidar partisinden olanlar da bize eşlik etsinler. Belki cesaret edemiyorlar ama ortada bir gerçek var Ankara- İstanbul yolunun her santimini yürüyerek bu yürüyüşü bitireceğim."