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Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile ortak cephe kuruyor!

FETÖ başta Türkiye karşıtı grupların tezlerini gündeme taşımak için yürüyen CHP lideri, amacına ulaşamayınca bu kez Adalet Kurultayı’nı toplayacak.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:00
Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK ile ortak cephe kuruyor!

Alman Focus dergisine yaptığı açıklamalarla açık biçimde Türkiye karşıtı pozisyon alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de içeride FETÖ ve PKK ile cephe kuruyor. Bu amaçla Adalet Kurultayı adı altında yeni bir çalışma başlatan Kılıçadroğlu’na asıl tepki içerden geldi. Partide CHP’nin PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle ortak hareket etmesine karşı yüksek sesli itirazlar yükselmeye başladı.

FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı grupların dillendirdiği tezleri gündeme taşımak için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kılıçdaroğlu, amacına ulaşamayınca şimdi de aynı tezlerin sözcülüğü için Adalet Kurultayı’nı toplayacak. Çanakkale’de yapılması hedeflenen Adalet Kurultayı 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

FETÖ ÖN SAFLARDA KATILACAK

Partiler üstü olarak nitelenen kurultaya toplumun her kesiminden davetli katılacak. Adalet yürüyüşünde tescillenen CHP-FETÖ-HDP ortaklığı bu kurultayda tekrar gün yüzüne çıkacak. Kılıçdaroğlu’na Adalet Yürüyüşünde destek veren isimlerin Çanakkale’de yapılacak kurultayda yine ön saflarda yer alacağı belirtiliyor.

YÜRÜYÜŞE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Partisindeki muhalif sesleri susturan ve kurultay çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu’nun Adalet Kurultayı parti içinde de tartışma konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye karşıtı mahfillerin güdümünde hareket etmesinden rahatsız olan parti içi bazı isimler, “FETÖ ve PKK ile kolkola yürüyerek Adalet Yürüyüşüne gölge düşürdü. Adalet Kurultayı ile de yaptığı bu hatayı perçinleyecek” diyerek tepkisini dile getirdi. Muhaifler, kurultaya terör örgütlerinin propagandalarını yapmak için katılacağını, bu propagandaya CHP’nin alet olmaması gerektiğini belirtiyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:00
  1. chp
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  3. FETÖ
  4. SİYASET Haberleri
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