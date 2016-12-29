Kılıçdaroğlu: FETÖ soruşturması için CHP'den üç isim verdim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partisinde Parti Meclis üyesi olduğunu belirttiği üç ismin FETÖ ile bağlantılarının araştırılmasını istediklerini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu önceki gün Ankara'da sınırlı sayıda gazeteci ile bir araya geldi, partisinin FETÖ, anayasa paketi ve El Bab operasyonu ile ilgili görüşlerini açıkladı.

AK Parti'nin MHP'nin desteğini alarak hazırladığı anayasa değişikliği teklifine dayatma kültürünün eseri olduğu için karşı çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören değişikliğin sorunları daha da derinleştireceğini savunan Kılıçdaroğlu, "Toplumsal uzlaşma yok. Bu anayasa değişikliği bir kişinin arzusu üzerine Meclis'e geliyor. Rejim değişikliği sıradan bir değişiklik değil. Türkiye adım adım daha karanlık bir tablonun içine çekilecektir" dedi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin Genel Kurul'daki oylamada sağduyulu hareket edip teklife onay vermeyeceklerini düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Parlamentoda 330 'evet' oyunun çıkmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Halen Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınan teklifin Genel Kurul'daki görüşmelerinde CHP adına ilk konuşmayı Deniz Baykal'ın yapacağını aktaran Kılıçdaroğlu, bazı CHP'li vekillerin teklife 'evet' diyebileceği iddiasına ilişkin ise "Demokrasiyi savunan bir partinin vekilleri buna evet demez" ifadelerini kullandı.

Teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde referandum sürecinde bir parti kampanyası şeklinde değil, daha kapsamlı bir 'hayır' kampanyası yürüteceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu ülkenin milliyetçilerinin, bu ülkenin samimi Müslümanlarının, bu ülkenin aydınlarının, bu ülkenin demokrasiden yana olan bütün kesimlerinin ortak hareket etmesi lazım. Bu hepimizin ortak sorunu. Demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanların mücadelesidir bu mücadele."

FETÖ'cü suçlamasıyla kararnameyle üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırılan CHP Parti Meclisi Alper Keten ile Ahmet Caner Yenidünya hakkında partide herhangi bir disiplin süreci başlatılmamasına ilişkin eleştirilere Kılıçdaroğlu, "Beni ziyarete geldiğinde Sayın Başbakan'a 2'si PM üyesi 3 isim verdim. 'Gazeteler yazıyor, bunların FETÖ'ye üye oldukları söyleniyor. Bunlara bir bakın' dedim. Sayın Başbakan notunu aldı, daha dikkatli bakacaklarını söyledi. Şu ana kadar bana dönüş olmadı. Bizim istihbarat örgütümüz yok. Alnında mı yazıyor FETÖ'cü olduğu? Mahkemeden 'FETÖ'cüdür' diye karar çıkarsa zaten bizim bir şey yapmamıza gerek yok, onlar kendileri istifa edip ayrılırlar" şeklinde cevap verdi. FETÖ konusunda partisine yapılan eleştirileri hakkaniyetli bulmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Gülen'le görüşmeyen tek lider herhalde benim. Bizim iklimimiz FETÖ'nün yeşereceği bir iklim değildir" şeklinde konuştu.