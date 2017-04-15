Kılıçdaroğlu: 'Evet' diyen paritlerin önünde kutlama yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere şöyle seslendi: "Kamuoyu araştırmaları ve Türkiye'nin her bölgesinde karşılaştığımız manzara, halkımızın yüksek irfanıyla ‘Hayır' diyerek, bir kez daha özgürlüklerden, parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını göstermektedir. Halkımızın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provokasyona imkan vermemek için halkoylamasına kadar il ve ilçelerimizde toplu yürüyüş gibi bir etkinlik yapılmamalıdır."

''EVET' DİYENİYLE 'HAYIR' DİYENİYLE, 80 MİLYON TÜRKİYE'DİR'

Kılıçdaroğlu, partililere uyulmasını istediği uyarılarını dört maddede sıraladı:

Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır.

Parti üyelerimiz, kesinleşen sonuçlarla halkımızın ‘Hayır' kararı belli olduktan sonra da parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provokasyona karşı sükunet korunmalıdır.

‘Evet' tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoylarıyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.

‘Hayır' kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan ‘Evet' diyeniyle, ‘Hayır' diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman ‘Önce Türkiye' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır."