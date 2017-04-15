Kılıçdaroğlu: 'Evet' diyen paritlerin önünde kutlama yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği dört maddelik yazıda yarın yapılacak referandum öncesi partililere son uyarılarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: 'Evet' diyen paritlerin önünde kutlama yapılmayacak
Eklenme: 15 Nisan 2017, 16:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere şöyle seslendi: "Kamuoyu araştırmaları ve Türkiye'nin her bölgesinde karşılaştığımız manzara, halkımızın yüksek irfanıyla ‘Hayır' diyerek, bir kez daha özgürlüklerden, parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını göstermektedir. Halkımızın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi bir provokasyona imkan vermemek için halkoylamasına kadar il ve ilçelerimizde toplu yürüyüş gibi bir etkinlik yapılmamalıdır."

''EVET' DİYENİYLE 'HAYIR' DİYENİYLE, 80 MİLYON TÜRKİYE'DİR'

Kılıçdaroğlu, partililere uyulmasını istediği uyarılarını dört maddede sıraladı:

Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır.

Parti üyelerimiz, kesinleşen sonuçlarla halkımızın ‘Hayır' kararı belli olduktan sonra da parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provokasyona karşı sükunet korunmalıdır.

‘Evet' tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoylarıyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.

‘Hayır' kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan ‘Evet' diyeniyle, ‘Hayır' diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman ‘Önce Türkiye' diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır."

 
EtiketlerCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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H.Ö.H

Ne ayaksın la senGider ayak ne film çeviriyorsunSen bittin oğlum yok hükmündesinMillet seni ve diğer fesat tayfasını istemiyorYarın evetler sandıktan 1.nci çıkacak

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Yunus

Buda Anlamış evet çıkacağını.takiyye yapıyor.hiç bu zamana kadar chp nin bir tane ağaç diktiğini gordunmude.kazanacaksınız.

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emin

Verdiği talimata bak, talimat verilenleri tanı! Sanki evet çıkınca biz gidip CHP'nin önünde kutlama yapacağız. Sanki 15 yıldır tüm seçimleri kazandıktan sonra CHP'nin önüne koştuk nisbet oldun diye! Sanki kaybedeceğimiz kesin her hangi bir seçimin zaferini nasıl kutlamamız gerektiğinin derdine düştük!!

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ÜMİT

Geleceğimiz için EVET EVET EVET !

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KARARIMIZ=EVET

kemalokoltugunsonkeztadınıçıkar. chpdesendenkurtulacak.Tariheenkötübaşkanolarakanılacaksın.Birdeogaflarınıunutmayacagız.

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Kalem..

Ulan silahla kahve basanlar senin gençlik kolları üyelerin değil miydi.. Adamın mv'li denize dökmekten bahsediyor bu ne diyor.. Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.. Size bu milletin itibarı yok, yarın yüzde 65 EVET'i görünce mal gibi kalma diye söylüyorum..

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Dursun yilmaz

Aba altından sopa göstermeye çalışma kemo

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zafer

Vay utanmaz yalanci piskin yuzu kizarmaz iste bu yuzden kaybediyorsunuz yine kaybedeceksiniz

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Faik

Darbe günü nasıl kaçtın kemo hesap vereceksin bizler ölürken sen saklambaç oynadın

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fatih

şaka gibiler :)))

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