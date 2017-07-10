Kılıçdaroğlu darbeyi böyle izlemiş!

Günlerdir FETÖ'nün MİT Tırları ihanetinde tutuklanan Enis Berberoğlu için yürüyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı hain darbe girişimini evden izlediği görüntü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu daha önce, "Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" iddiasında bulunmuştu.