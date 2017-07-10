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Kılıçdaroğlu darbeyi böyle izlemiş!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi milyonlar milli irade için sokaklara akın ederken evde gelişmeleri televizyondan takip ettiğini gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:02
Kılıçdaroğlu darbeyi böyle izlemiş!

Günlerdir FETÖ'nün MİT Tırları ihanetinde tutuklanan Enis Berberoğlu için yürüyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı hain darbe girişimini evden izlediği görüntü ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu daha önce, "Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" iddiasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:02
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  • MuazzezMuazzez48 dk önce
    Başka türlü izlese şaşardım
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