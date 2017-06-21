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Kılıçdaroğlu darbecilikle yargılanmalıdır, çünkü…

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, son yazısında FETÖ ile iş tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbecilikle yargılanması gerektiğini söylerken, gerekçelerini de sıraladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
Kılıçdaroğlu darbecilikle yargılanmalıdır, çünkü…

Gazetemiz yazarı Mehtap Yılmaz, son yazısında FETÖ ile iş tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbecilikle yargılanması gerektiğini söylerken, gerekçelerini de sıraladı.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN YAZISI:

“Çünkü”sü şu…

FETÖ-BND ile birlikte Baykal’a uygunsuz kaset kumpasını kurdu…

Onca canlı bomba katliamına rağmen, “PYD, terör örgütü değildir” dedi.

Kobani Kalkışması’nda, PKK’lılara destek verdi.

Çukur teröründe, PKK’lılara “arkadaşlar” diyerek destek verdi.

Gezi Kalkışması’nda milleti sokağa kışkırtarak, Soros’un finanse ettiği eylemcilere destek verdi.

MİT Kumpası’nı, Zaman Gazetesi’nde Ekrem Dumanlı ve beraberindeki darbecilerle birlikte tezgahladığı, foroğraflarla ve belgelerle ortaya çıktı.

CHP milletvekili Eren Erdem, ülkesine “Sarin Gazı” konusunda iftira ettiği halde, kayda değer bir tepki göstermedi.

Yuva yıkan Gamze İlgezdi’nin 17 rezidansına çıt çıkaramadı. Yine Gamze İlgezdi’nin, terörist cenazesine gitmesine, ağlayıp zırlamasına onay verdi.

Hemşehrisi olan PKK’lı Sakine Cansız için taziye ziyaretinde bulunan Hüseyin Aygün’ü CHP’de korudu, kolladı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Mehtap Yılmaz
  3. PKK
  4. FETÖ
  • melikemelike34 dk önce
    Gerçek FETÖcüleri yargılamaya başlasanız daha mantıklı olmaz mı?
  • DELI BALTADELI BALTA45 dk önce
    AKP deki ayan beyan fetöcü ler nolucak
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    çok haklısın bacım bir an önce bu DARBECİ adam gözaltına alınmalı her an kaçabilir
Bugünkü Akit

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