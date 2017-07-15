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Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!

Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 gün önce yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:43
Kemal Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece 3 gün önce bakın ne yapmış!

Gazeteci Ahmet Kekeç, 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollü darbe" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, darbe girişiminden sadece 3 gün önce yaptığı konuşmayı köşesinde ele aldı.

17 Aralık operasyonu öncesinde "Emniyet-yargıda FETÖ yapılanması var" iddiasına Kılıçdaroğlu'nun verdiği şaşırtıcı yanıtı aktaran Kekeç,  darbe girişiminden üç gün önce CHP liderinin yaptığı açıklamalara yer verdi.

KILIÇDAROĞLU: BELGE GÖRMEDEN ANLATIMLARDAN YOLA ÇIKAMAM

"(...)Henüz 17/25 Aralık girişimi gerçekleşmemiş... Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz soruyor: “Poliste veya yargıda cemaatin hakim olduğuna dair görüşler var, size böyle bir rapor geldi mi? Poliste veya yargıda böyle bir örgütlenme var mı?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabı, inanmayacaksınız ama aynen şöyle: “Elimizde böyle bir veri yok. Ben bir belge görmeden anlatımlardan yola çıkamam... Benim bir şeyi dillendirmem için bir kaynak, bir belge olması lazım.”

12 TEMMUZDA YAPTIĞI KONUŞMA

Elinde bilgi ve belge ve olmadan FETÖ hakkında konuşamayacağını beyan eden (bir terör örgütünün hukukunu koruyan) Kılıçdaroğlu, 12 Temmuz 2016 tarihli grup toplantısında bu hassasiyeti gözetmedi.

Elinde bilgi ve belge olmadığı halde, AK Parti iktidarını DEAŞ terör örgütüyle ilişkili gösteren bir dizi yalanı peş peşe sıraladı. Neler mi söyledi?

İktidarın DEAŞ terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını... DEAŞ’ın eğitim, transfer ve lojistik desteğinin Türkiye’den sağlandığını... MİT TIR’larıyla DEAŞ’a silah gönderildiğini... Bazı DEAŞ militanlarının Türkiye hastanelerinde tedavi gördüğünü... DEAŞ yetkililerinin “Teçhizatımız ve tedarikimiz Türkiye üzerinden sağlanıyor” itirafında bulunduğunu... 12 Ağustos 2012 tarihinde Washington Post gazetesine açıklama yapan bir başka DEAŞ yetkilisinin, “Bize savaşın başında katılan savaşçıların büyük bölümü Türkiye’den geliyor, ayrıca bütün tedarikimiz Türkiye tarafından sağlanıyor” dediğini... Türkiye’nin DEAŞ’tan petrol aldığını... Musul Konsolosluğunu basılması talimatını veren DEAŞ’lı Muhaser Ebu Muhammed’in 16 Nisan 2014’te Hatay’da tedavi gördüğünü..."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:43
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  3. 15 temmuz
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