Kılıçdaroğlu da FETÖ gibi riyakar

YENİ AKİT / DÜZCE - 2017’nin son gününde de halkla buluşan Cumhurbaşkanı, CHP liderini eleştirdi: “Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı, hiçbir şey olmamış gibi yalanın daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti ve çok da pişkin. Bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden çok iyi tanıyoruz. FETÖ’cülerin riyakarlığıyla, bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır.”

Her hafta yurdu karış karış dolaşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de partisinin Düzce 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Cumhurbaşkanı, “Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum, kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendiriyor” ifadelerini kullandı.



“PİŞKİN, İĞRENÇ, YÜZSÜZ, RİYAKÂR”



Erdoğan, şöyle devam etti: “Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı, hiçbir şey olmamış gibi yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti ve çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen, ısrarla ne diyorlar, ‘Yapmadık, etmedik, görmedim, duymadım.’ Bu FETÖ’cülerin riyakarlığıyla, bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır... Adamlarını tankların başındaki FETÖ’cülere gönderdi, beraber çalışıyorlar ya. FETÖ’cülerle görüşmeyi yaptılar, sonra beyefendiye, Bay Kemal’e yol açıldı. ”



ONLAR TANKLARA ALKIŞ TUTUYORDU



15 Temmuz’da milletin darbecilere göğsünü siper ettiğini, bazı cunta zihniyetlilerin ise Bağdat Caddesi’nde orda burda darbecileri alkışladığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, şunları anlattı: “Açık söylüyorum, net söylüyorum; 15 Temmuz gecesi Bay Kemal’in takımı bizlerle beraber, MHP’li kardeşlerimizle beraber, o FETÖ’cülere karşı yürümediler. Biz birlik olduk, beraber olduk yürüdük ama Bay Kemal’in takımı ortalıkta yoktu. Biz milletimize ‘Meydanlara, caddelere yürüyün’ dedik, benim milletim yürüdü. Demek ki bu beyefendi milletin bir ferdi değildi.”



DÜNYA YANARKEN NERDEYDİNİZ?



KHK’yı eleştirenlere de sert çıkan Erdoğan, şöyle devam etti: “16 Nisan’da ne oldu gördünüz değil mi? ‘Hayır’ kampanyasının içinde olanlarda beraber olduğumuz arkadaşlarımızın olması bizi ayrıca üzdü. Hiç önemli değil, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır... Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri çıkmayan, en küçük bir tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Bize yakışan birlik, dayanışma içinde hareket etmektir.”