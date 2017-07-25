Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek mi? Kendisi açıkladı…

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak ismin Kılıçdaroğlu olacağı yönünde bir değerlendirmesi olduğunu ancak kendisinin Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını düşündüğünü yazdı.

"Bu değerlendirmeleri Kılıçdaroğlu ile paylaştım" diyen Selvi, "Sizin açıklamalarınız ışığında ben, Kemal Bey aday olmayacak diye yazdım dedim. Haklısın, doğru olan senin yazdığın demedi. 'Bakalım' dedi. Kapıyı kapatmadı. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı kafamı karıştırdı. O tarihten itibaren yoksa Kılıçdaroğlu aday mı olacak diye düşünmeye başladım" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE SÖZÜNÜN ARKASINDA DURAMAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a yönelik kaset krizinin patladığı dönemlerde de yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Genel Başkanlığı aday olmayacağını kesin bir dille ifade eden Kılıçdaroğlu çok kısa bir süre sonra sanki bu sözü hiç söylememiş gibi davranarak Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.