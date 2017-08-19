"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına oynuyor"

Bozdağ, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret ettikten sonra Saat Kulesi Meydanı’nda toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ertuğrul Soysal, Abdulkadir Akgül, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bozdağ, temeli atılan ve açılışı yapılan eserlerde emeği geçenlere teşekkür etti. İktidara gelmenin de gitmenin de yolunun sandıktan geçtiğini ifade eden Bozdağ, "Onun için hesap yapanlara diyorum ki iktidar olmak istiyorsanız Ankara’da karanlık odalarda veya başka ülkelerle başka yerlerde işbirliği ve dayanışma içerisinde iktidar aramayın. Bizleri getirecek olan sandıkta Türk halkının verdiği helal reylerdir. Başka ülkenin vatandaşları oy kullanmayacak. İktidara getirecek de iktidardan götürecek de Türk halkıdır. Hükümetimizi iktidardan indirmek için uğraşan çevreler çok oldu. Pek çok hukuksuz haksız yolu denediler. En son hain darbe girişimi teşebbüsünde bulundular. Netice aldılar mı alamadılar. Çünkü bir iktidara millet sahip çıktığı zaman, millet dua ettiği zaman, arkasında durduğu zaman onu iktidardan indirecek bir güç henüz keşfedilmemiştir" dedi.

"Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştiren Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de hükümet sisteminin değiştiğinin hala farkında olmadığını belirterek,"Sayın Kılıçdaroğlu ’Ben aday olmayacağım’ diyor. Esasında bu ’ben aday olacağım’ demektir. Siyaseten ben öyle okuyorum. Niye aday olmayacak ’Çünkü Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir’ diyor. Niye diyor bunu. Sistem değişmiş ama Sayın Kılıçdaroğlu hala sistemin değişmediği zannıyla hareket ediyor. Sistem değişti sistem artık Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı olabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti’nin genel başkanıdır. Sen neden bahsediyorsun. Artık o defter kapandı. Hükümet parlementodan çıkmayacak. Hükümet sandıktan çıkacak. Bir partinin genel başkanı ’Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim’ derse ’ben iktidar istemiyorum’ demektir. O zaman siz Türkiye’de iktidar olmak istemiyorsanız Türk halkı sandıkta size ne diye oy verecek. Siz milletten ne diye oy isteyeceksiniz. İktidar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığına aday olmayan iktidara talip değildir. İktidara talip olmayana halk neden oy versin. Adam iktidara talip değil sadece parlementoya talip oysa ki halk sandıkta bir yandan parlementoyu seçecek öte yandan iktidarı seçecek. Parlementodan rey isteyen iktidar için de rey isteyecektir. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine diyorum ki siz zorunluluktan korkuyorsunuz. Türkiye’yi yönetmekten korkuyorsunuz. Onun için iktidara talip olmaktan çekiniyorsunuz" diye konuştu.

"Ayakkabına, düğmesine gömleğine kadar çalışılmış"

Kılıçdaroğlu’nun milleti aldatmaya devam ettiğini ifade eden Bozdağ, "Kaset operasyonu ile geldiğinde de Sayın Baykal ile görüşmeye gitmiş görüşme çıkışı ’ben genel başkan adayı değilim’ demişti. Arkasından genel başkan adayı oldu ve genel başkan seçildi. Şimdi ’ben Cumhurbaşkanı adayı değilim’ diyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmak için çok iyi bir mühendislikle çalışıyor. Adalet yürüyüşü sözde bir adalet yürüyüşüdür. Esasında Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yürüyüşüdür. Adalet mitingi de aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama yapacak gizli mesaj içeren adaylık açıklama mitingidir. Şimdi de kurultay yapacaklar oda bu adaylık sürecinin altını doldurmak için yapılan şeydir. Ankara’dan yürüyor madem yürüyorsun beraber yürü halkla, halkla beraber yürümüyor neden? Etrafında mühendisler var. 50-100 metre önde yürüyor tek başına gömleğine, ayakkabısına, düğmesine kadar imaj makerlar tarafından çalışılmış. Bir mesaj verecek. İstanbul’a kadar yürüyor 25 gün oraya girerken beraber yürüdüklerini arkada bırakıyor önde ayrı yürüyor nedir bu? Yine bir başka mesaj veriyor. Ayrı yürüyor CHP’den ayrı bir Kılıçdarıoğlu figürü yaratmaya çalışıyorlar. CHP’ye oy vermeyecek olanlara ’Bakın Kılçdaroğlu CHP’den ayrı dedirtmek için bunu yapıyorlar. Parlatıyorlar İstanbul’a büyükşehir belediye başkanlığı sürecinde Deniz Feneri ve bazı olaylarla nasıl CHP’nin genel başkanlığına hazırlandıysa şimdi aynı usulle 2019’un Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıyorlar. Ama o bunu başka türlü ifade etmeye devam ediyor. Bakalım Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Almanya FETÖ’cüleri himaye ediyor"

Almanya’nın referandum sürecinde seçimlere müdahale ettiğini söyleyen Bozdağ, "Merkel’in partisi hayıra çalıştı. Almanya’nın devlet televizyonu hayır kampanyası yaptı hayır çıksın diye uğraştı. Bayyera eyaletinde opera binasına ’hayır’ pankartları asıldı. Türk bakanların orada Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin verilmedi. Ama ’hayır’ diyenlerin hepsine kapılar sonuna kadar açıldı. Peki bunlar Türkiye’nin seçimlerine Türkiye’nin iç işlerine burun sokmak müdahale etmek değil midir? Herkes bir şey söylüyorsa kendisine de dönüp bakmalıdır. PKK terör örgütü Almanya’da terör faaliyetlerinde bulunuyor. Para topluyor, eğitim veriyor, Kandil’e oradan terörist gönderiyor. Pek çok eylem ve gösteri yapıyor Türkiye’nin aleyhinde faaliyette bulunuyor. 4 bin 500 tane dosya verdik 1 tanesiyle ilgili ilerleyen sonuç veren durum henüz yok. FETÖ’cüler Almanya’da himaye görüyor. Darbe yapanlar ve kaçanlar Almanya’dan himaye görüyor. Türkiye’ye ihanet edenler Türkiye’ye düşmanlık edenler oradan himaye görüyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bozdağ ve beraberindekiler tesislerin temel atma ve açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından Bozdağ açılışı ve temeli atılan tesisleri gezdi.