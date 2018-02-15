Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine bastı fırçayı: Ben hep tek başıma...
CHP'nin yenilgi aşığı lideri Kemal Kılıçdaroğlu, baskı yapıldığını ve kurultayın bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyen milletvekillerinin yüzüne karşı, "Örgütler, milletvekilleri çalışmıyor, tek başıma mücadele ediyorum." dedi.15 Şubat 2018 Perşembe 11:49
Dün Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde parti içi kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı "kurultay" hesaplaşmasına sahne oldu.
Bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nun önünde kurultayı "fiyasko" olarak nitelendirirken, bazı milletvekilleri de "il ve ilçe başkanlarına" baskı yapıldığını dile getirdi.
"ÖRGÜTLER, MİLLETVEKİLLERİ ÇALIŞMIYOR, BEN TEK ÇALIŞIYORUM"
Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilere "hiçbir örgütün ve milletvekilinin çalışmadığı, tek başına kendisinin mücadele ettiği" cevabını verdi.
PARTİDE GERGİNLİK ARTACAK: BİR KURULTAY DAHA
Gergin toplantının ardından CHP'nin "tüzük kurultayı"na gideceği açıklandı. Seçimli kurultayın partiyi iç kavgaya götürdüğü görülüyor. Bununla birlikte yeni bir kurultay düzenlenecek olması, parti içinde gerginliğin daha artacağının bir işareti olarak yorumlanıyor.
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