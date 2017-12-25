Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, son KHK'ları görüşmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.25 Aralık 2017 Pazartesi 10:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son KHK'ları görüşmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının gündeminde son KHK'ların yer alacağı belirtiliyor.
Toplantının saat 11:00'de başlaması bekleniyor.