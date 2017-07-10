Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'ne gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu saat 10.50 sıralarında cezevine geldi.10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatana ihanetten tutuklanan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 25 gün süren sözde adalet yürüşünü başlatmıştı. Ankara Güvenpark'tan çıktığı yolculuğu yürüyerek İstanbul Maltepe'de bitiren Kılıçdaroğlu, bugün Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ediyor.