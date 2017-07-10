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Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'ne gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu saat 10.50 sıralarında cezevine geldi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi'ne gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatana ihanetten tutuklanan Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 25 gün süren sözde adalet yürüşünü başlatmıştı. Ankara Güvenpark'tan çıktığı yolculuğu yürüyerek İstanbul Maltepe'de bitiren Kılıçdaroğlu, bugün Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ediyor.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  1. Kılıçdaroğlu
  2. enis berberoğlu
  3. son dakika
  • haydahayda1 sa önce
    indragandi kemalkendinede ordan bi hücre beğenmilletvekillliğin düşsünsen de aynen o deliğetıkılacaksınsenin kerametin nedirki devlete kafa tutmayayelteniyon kör...........
  • saddisaddi1 sa önce
    bu herif niye elini kolunu sallayıp dolaşıyor?
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 1 sa önce
    Sonrasında acemilik çekmez...
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    bu pis herif ceza evine gelmisken alin iceri birazda orda volta atsin begeni toplar haclilarin testegini alir
  • OsmanOsman1 sa önce
    Her isteyen mahkum ziyaret edebiliyormu hani 1.dereceden akraba olma zorunluluğu ?Adalet istiyoruz gandi bey adalet
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