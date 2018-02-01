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Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım dedi ve ...

Heykeltıraş Ragıp Çiçen CHP Genel Merkezi önünde kendisini yakmaya çalıştı

01 Şubat 2018 Perşembe 19:24
Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım dedi ve ...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünden battığını öne süren heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı.

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar. Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini iddia eden heykeltıraş Ragip Çiçen, içi tiner, benzin ve tüp dolu olan otomobili ile CHP Genel Merkezi önüne geldi. Hızla arabadan inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları tutuşturdu. Olay yerinde hazır bekleyen polisler, duruma hemen müdahale etti ve çaputları söndürdü.

Çiçen, daha sonra arabanın içinde bulunan tineri üzerine döküp, "Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelmezse kendimi yakarım" diye bağırmaya başladı. Yaşadığı olayları bağıra bağıra anlatan Çiçen, polisleri yaklaşmamaları için sık sık uyardı. Etraftaki vatandaşlar ise olayı şaşkınlık içerisinde izledi. Çiçen’in bir anlık dalgınlığından yararlanan görevliler, üzerine atlayarak kendisini etkisiz hale getirdi. O sırada parti binasından çıkan bir kişi ise Çiçen’e küfürler edip saldırmak istedi. Bu sırada trafik ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapattı. Polis ekipleri Çiçen’e kelepçe takarak güvenlik kulübesi içine aldı. Çiçen’in elbiseleri tiner içinde kaldığı için üstündeki kıyafetler çıkartılıp, ambulans ve itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri heykeltıraş Çiçen’i hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de araba üzerinde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.Kaynak-milliyet

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 19:24
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