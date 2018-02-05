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Kılıçdaroğlu bu isimlerden vazgeçemiyor

CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlenen 36. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan seçilmesinin ardından Parti Meclis listesi de belli oldu. İsimlere göre, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesinin ardından 4 isim 5. kez kurultay sonucu PM'ye girdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:43
Kılıçdaroğlu bu isimlerden vazgeçemiyor

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nın asıl yarışı Parti Meclisi (PM) üyeliğinde yaşandı. CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan ve 488 ismin adaylığını açıkladığı PM için resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ

Haluk Koç, Tekin Bingöl, Bülent Kuşoğlu ve Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu dönemindeki kurultaylarda 5 kez PM'ye girmeyi başararak, delegelerin vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. Dünkü sonuçla, 4 isim, sadece bir kurultayda Parti Meclisi'ne giremedi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Haluk Koç, 692 ile en fazla oy alan isim oldu. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönem boyunca, tüm kurultaylarda PM'ye seçilmeyi başaran isim ise bulunmuyor.

Haluk Koç; Mayıs 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018, Tekin Bingöl; Mayıs 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018, Bülent Kuşoğlu, Aralık 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018, Faik Öztrak ise; Mayıs 2010, Aralık 2010, 2012, 2014 ve 2019'deki kurultaylarda Parti Meclisi'ne girmeyi başardı.

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:43
  1. CHP kurultayı
  2. Haluk Koç
  3. Tekin Bingöl
  4. Bülent Kuşoğlu
  5. Faik Öztrak
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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