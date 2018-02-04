Kılıçdaroğlu bol keseden atıyor

Partisinin Tekirdağ ve Balıkesir 6. Olağan İl Kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongredeki konuşmasına ilişkin, “Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki ‘Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.’ Bol keseden atıyor” dedi. Tekirdağ’da kongrenin yapıldığı salonun dışında bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, vatandaşların Ergene havzasına ilişkin talepleri üzerine ise şunları kaydetti:

BELEDİYE YAPMIYORSA BİZ VARIZ

“Merak etmeyin. Ergene havzasını da tamamlayacağız. Yollarını da tamamlıyoruz. Hiç merak etmeyin. Ergene’deki yolları normalde belediyenin yapması lazım. İçerideki yolları... Yapamıyor. Bunların zaten yaptıkları bir şey yok. Konuşuyorlar. O halde 2019’da işi ehline vereceğiz değil mi? Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki ‘Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.’ Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında.”

Salondaki konuşmasında da eleştirilerine devam eden Başbakan, şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Eğitimimiz milli olacak. Afrin Harekatı milli olacak. Ordumuz milli olacak. Be kardeşim bunlara itiraz eden mi var? Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti’ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin’de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur.”

TERÖRÜN BAŞINI EZME HAREKÂTI

Afrin operasyonunu değerlendiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçeride ve dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekat büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekâtı’nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye’ye öyle veya böyle bu harekatla ilgili kara propaganda yaparak, maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekâtıdır. Zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekâtıdır. Emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekâtıdır.”