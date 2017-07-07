Kılıçdaroğlu: Biz de 15 Temmuz törenlerine katılacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'u anma törenlerine katılacağız" dedi.

CHP'NİN 15 TEMMUZ İÇİN BİR PROGRAMI VAR MI?

Kılıçdaroğlu Şirin Payzın'ın "Hükümetin öngördüğü bir program var. CHP olarak 15 Temmuz'un yıl dönümünde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapacağınız şimdiden belli mi?" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"15 TEMMUZ'DA BİR ANMA TÖRENİ YAPILIRSA BİZ DE KATILACAĞIZ, SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ"

"249 şehidimiz var, binin üzerinde de gazimiz var. Biz bunlara sahip çıkacağız. Bunların kanı yerde kalmayacak. Sonuna kadar da sahip çıkmaya kararlıyız.

Anılmaları mı, elbette anacağız, saygı mı, elbette saygı duyacağız.

O nedenle 15 Temmuz'da bir anma töreni yapılırsa, elbette ben de, örgütlerimiz de, hep beraber anma törenlerine katılacağız, saygı duruşunda bulunacağız. Bizim hiçbir tereddüdümüz yok."

KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN MİT TIRLARI İHANETİNDE TUTUKLANAN ENİS BERBEROĞLU İÇİN YÜRÜYOR

FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için yürüyüş başlatan Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehitleri anma törenine hangi maksatla katılacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'na provokasyona açık bu yürüyüşü sonlandırması için günlerdir gazetecilerden çağrı yapılıyor ama Kılıçdaroğlu ısrarla yürümeyi sürdürüyor.