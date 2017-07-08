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Kılıçdaroğlu: Bırakın tek yürüyeceğim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde adalet yürüyüşünün 24. gününe başlarken şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:17
Kılıçdaroğlu: Bırakın tek yürüyeceğim!

Maltepe Miting alanında yarın düzenlenecek miting hakkında da bilgi veren Kılıçdaroğlu, "Dragos'tan miting alanına yalnız yürüyeceğim. Ben de gidip genel başkan ile yürüyeceğim diyen vatandaşlarıma uyarı yapacağım. Beni Dragos'ta beklemeyin. Eğer ilgi gösterirseniz miting alanına gelin. Ben yürüyüşle miting alınana geleceğim" dedi.

"Miting alanında bayrak dışında, adalet pankartı dışında ve Atatürk posteri dışında hiçbirşey istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz. Hiç kimsenin başka bir pankart getirmesini, başka bir bayrak açmasını doğru bulmuyoruz. Bunu yapanları da provokatör olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

SLOGANLAR RAHATSIZ ETTİ

Kılıçdaroğlu Pendik’ten sahile inerken arkasındaki kalabalık Tuzla’ya kadar uzandı. Bu sırada Kılıçdaroğlu’nun yanına koruma müdürünü çağırarak atılan bazı sloganlardan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet" dışında hiç bir slogan atılmamasını istedi. İlk etapta 7 kilometre yürüyen Kılıçdaroğlu, Pendik sahilde kurulan dinlenme alanında mola verdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:17
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  • Abdülbaki Abdülbaki 7 dk önce
    Bırakın küçük enişteyi
  • AlaattinAlaattin31 dk önce
    Bırakın yürüsün gayya. Cehennemin dibine kadar yolu var.
  • HalilHalil38 dk önce
    Allah seni adaleti ile yargılasın kılıçdaroğlu
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