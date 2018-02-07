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Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! 'Vallahi siyaseti bırakırım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 'delegelere baskı kurdu' iddialarına ilişkin, "Bir tane delege bulursanız ‘Kılıçdaroğlu telefon edip bana oy verin dedi’ diyen vallahi ben siyaseti bırakırım" dedi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 13:55
Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! 'Vallahi siyaseti bırakırım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultay'da 790 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlık görevine seçilmişti.

Kurultayda genel başkanlık görevi için Kılıçdaroğlu ile yarışan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, sonuçların ardından delegelerin baskı altına alındığını savunarak usulsüzlüklere dikkat çekmişti.

Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'nun liderliği hala tartışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap geldi.

"VALLAHİ BEN SİYASETİ BIRAKIRIM"

CHP Lideri, Muharrem İnce'nin iddialarına; "Bir tane delege bulursanız ‘Kılıçdaroğlu telefon edip bana oy verin dedi’ diyen vallahi ben siyaseti bırakırım" sözleriyle cevap verdi.

GENEL MERKEZİNDE YUHALANAN LİDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 16 Nisan referadumundan sonra partisinin genel merkezinde yuhalanmıştı.

AVRUPA'DA ÖRNEĞİ YOK

Seçim mağlubiyetlerine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Lideri, başta Muharrem İnce olmak üzere birçok CHP'li tarafından eleştiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirenler, Avrupa'da seçim kazanamayan liderlerin istifa ettiğini örnek gösteriyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 13:55
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce

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