Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğinde oy kullanmadı

AK Parti, MHP ve HDP'lilerin tam kadro hazır bulunduğu tarihi oylamaya CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Kılıçdaroğlu Anayasa değişikliğinde oy kullanmadı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:07
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Dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği yapılması hakkında kanun teklifininin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçilmesi için gizli oylama yapıldı.

KILIÇDAROĞLU OYLAMADA YOKTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu değişikliğe şiddetle karşı olmasına rağmen oylamaya katılmadı.

Kılıçdaroğlu oylamaya katılmayınca haliyle akıllara 2010’daki Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanamaması geldi. CHP Lideri, unutulan bazı prosedürler yüzünden sandığa gidememişti.

 
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