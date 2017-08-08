Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Focus dergisine verdiği röportajda Türkiye'yi yerden yere vurdu. Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Alman turistleri de açık açık seyahat uyarısında bulunmuş oldu.

CHP Lideri'nin bu sözlerini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun siyasette başarısız olduğunu söyledi.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAK, OLİMPİYATLARA HAZIRLAN

Altaylı, 'Olmuyor Kemal Bey, olmuyor' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti ve CHP Genel Başkanlığı'nı bıraksın ve olimpiyatlara hazırlanmaya başlasın bence.

SİYASETTE BAŞARILI DEĞİL

Çünkü “yürüyüş” dalında çok başarılı, ama siyaset dalında durumu pek de öyle değil.

ALMAN MEDYASINA VERDİĞİ RÖPORTAJ...

Alman medyasına verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, bir siyaset adamı açısından çok hoş değil.

Alman gazetecinin, “Bir araştırmaya göre Almanların yüzde 90'ı Türkiye'de tatil yapmak istemiyor; çünkü yanlış bir tişört veya yanlış bir fıkra yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korku yerinde bir korku mu?” sorusuna garip bir yanıt veriyor.

Kılıçdaroğlu, “Maalesef böyle bir havanın gerçekten olduğunu tespit ediyorum. Ben uzun zamandır Türkiye'de şu an hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını, ne can ne de mal güvenliği olduğunu söylüyorum” diyor.

ALMANLARIN ARAYIP DA BULAMADIĞI CÜMLE

Bu yanıt Alman gazetecinin arayıp da bulamadığı bir cümle.'