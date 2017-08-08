Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman turistlere yaptığı uyarıyı değerlendiren Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakması gerektiğini söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:16
Kılıçdaroğlu, Altaylı'ya bile pes dedirtti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da yayın yapan Focus dergisine verdiği röportajda Türkiye'yi yerden yere vurdu. Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Alman turistleri de açık açık seyahat uyarısında bulunmuş oldu.

CHP Lideri'nin bu sözlerini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun siyasette başarısız olduğunu söyledi.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAK, OLİMPİYATLARA HAZIRLAN

Altaylı, 'Olmuyor Kemal Bey, olmuyor' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti ve CHP Genel Başkanlığı'nı bıraksın ve olimpiyatlara hazırlanmaya başlasın bence.

SİYASETTE BAŞARILI DEĞİL

Çünkü “yürüyüş” dalında çok başarılı, ama siyaset dalında durumu pek de öyle değil.

ALMAN MEDYASINA VERDİĞİ RÖPORTAJ...

Alman medyasına verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri, bir siyaset adamı açısından çok hoş değil.

Alman gazetecinin, “Bir araştırmaya göre Almanların yüzde 90'ı Türkiye'de tatil yapmak istemiyor; çünkü yanlış bir tişört veya yanlış bir fıkra yüzünden tutuklanmaktan korkuyorlar. Bu korku yerinde bir korku mu?” sorusuna garip bir yanıt veriyor.

Kılıçdaroğlu, “Maalesef böyle bir havanın gerçekten olduğunu tespit ediyorum. Ben uzun zamandır Türkiye'de şu an hiç kimse için güvenlik garantisi olmadığını, ne can ne de mal güvenliği olduğunu söylüyorum” diyor.

ALMANLARIN ARAYIP DA BULAMADIĞI CÜMLE

Bu yanıt Alman gazetecinin arayıp da bulamadığı bir cümle.'

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:16
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Almanya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek hafta...
    1. Kadir Topbaş'tan kritik uyarı: Gelecek..
    2. PKK işgal ettiği bölgede protesto edildi
    3. Sınırda örülecek duvar hakkında İran..
    4. İlacımı nasıl doğru kullanırım?
    5. Yurtdışına çıkan herkesi..
    6. Terör elebaşı geri adım attı: Bağımsız..
    7. Proferörün arkasından davul çaldırdı,..
    8. Sivas'ta dağ keçisi avlayan vaşak
    9. ABD'den PKK'ya yardım bombardımanı
    10. ''Erdoğan Atom bombası yapacak''
    11. Trump Barack Obama'dan fark yedi
    12. Genç Suudi prens öldü!
    13. Tarihte bugün
    14. Cenazeyi görünce 'hemen polisi arayın'..
    15. Erdoğan uyarmıştı! Bakan Soylu..
    16. Deaş'ten şok saldırı.. 10 asker öldü...
    17. TMSF, FETÖ medyasını satılığa çıkardı
    18. Türkiye-İran sınırı… Tek tek..
    19. Hama'da şiddetli çatışmalar başladı
    20. Kimin aklına gelirdi ki... Pazarda..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Uluslararası ajanslar fotoğrafları dünyaya geçti… İstanbul boğazı saat: 06:00
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...