Kılıçdaroğlu ''Akıl babamız, Fetullah Gülen de aramızda yok'' demeliydi...

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CHP’nin otuz altıncı, Kılıçdaroğlu’nun altıncı kurultayı başladı..

İktidara gelemedikten sonra, hatta iktidara gelme noktasında ciddi bir yarış veremedikten sonra..

15 yıldır iktidarda olan bir partinin yarısı kadar oy alamadıktan sonra..

Otuz altıncı kurultayı yapsanız ne olur, üç yüz altmış altıncı kurultayı yapsanız ne olur?

Nitekim bu gidişle, o sayıya da ulaşacaklar gibi..

Çünkü, kurultay yapma aralığı, bir yıla kadar inmiş durumda..

Kılıçdaroğlu’nun 2010 ortasında genel başkanlığa gelmesini esas alırsak..

7 senede 6 kurultay yapmışlar.

AK Parti 16 yılda 5 kurultay yapmış, altıncısına hazırlanırken.

CHP ise, 7 senede aynı sayıyı devirmiş bile..

Ne diyelim; benim oğlum bina okur, döner döner yine okur..

Bunların ki de o hesap.. Dönüp dönüp, bir daha, bir daha kurultay yapıyorlar..

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay açılışında yaptığı konuşmada, “İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal, önceki genel başkanımız Deniz Baykal. (..) Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu” demiş..

Aslında bence “İki değerli yoldaşımız” yerine, “Üç değerli yoldaşımız” demeliydi Sayın Kılıçdaroğlu..

Öyle ya..

Baykal ve Berberoğlu’nun yanı sıra, Pensilvanya’daki Fetullah Gülen de, CHP’nin dünkü kurultayına katılamadı..

Oysa, son 4 yıllık CHP’nin siyasi iktidara yönelik eleştirilerine bakın.. Hemen hepsi, Pensilvanya markalı eleştiriler.

“Rıza Sarraf eksenli eleştiriler” derseniz, Fetullah Gülen markalı..

“17-25 Aralık soruşturmaları” derseniz, Fetullah Gülen markalı..

“Milletvekilleri Enis Berberoğlu’nun cezaevinde olmasına sebep olan MİT TIR’ları” derseniz, Fetullah Gülen markalı..

Araştırın.. Kemal Bey’in açıklamalarına bakın..

Fetullah Gülen markalı olmayan, kendi ürettikleri bir tane ciddi eleştirileri var mı?

Bir tanecik dahi somut örnek bulamazsınız..

Dolayısı ile.. Kemal Bey, Pensilvanya’daki zatı da anarak, “Akıl babamız, Fetullah Gülen de aramızda yok” demeli idi..

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Bu eleştirimi abartılı bulursanız, Kemal Bey’in “Aramızda yok” dediği iki isimden hareket ederek söyleyelim..

Bakın Fetullah Gülen ile CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar içiçe..

Deniz Baykal’ın gayrıahlaki ilişkisi (...)

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