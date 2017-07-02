Kılıçdaroğlu adalet ararken işgalciliğe başvurdu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet sloganıyla başlattığı yürüyüşün 18. gününde yürüyüşe katılan bazı gruplar, bir vatandaşın özel mülkünü izinsiz işgal etti. Şehir dışından gelen CHP'li belediyelere ait iş makinelerinin arazisinde çalışma yaptığı haberini alan vatandaş, olay yerine polis çağırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün 18. günü Sakarya sınırları içerisinde devam ederken, dün ilginç bir olay yaşandı. Adalet Yürüyüşü'ne katılan gruplar, Serdivan ilçesinde Cengiz Filiz'e ait arazide mola vermek için durdu. Bursa, İstanbul ve Ankara'dan gelen CHP'li belediyelere ait iş makineleri de arazide çalışma yaptı. Arazisinde iş makinelerinin çalıştığı haberini alan Filiz, hemen bölgeye geldi. Gördüğü manzara karşısında şok olan Filiz, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, grubu araziden çıkarttı. Arazisinde izinsiz çalışma yapan ekibin başındaki sorumlularla görüştüklerini belirten Filiz, ekip sorumlularına WhatsApp üzerinden yer bildirimi gönderildiğini ve o bildirim doğrultusunda herhangi bir teyit almadan gelip çalışma yaptıklarını söyledi.



Arazisinin izinsiz kullanıldığını komşularından öğrendiğini söyleyen Filiz, Sabah komşular telefon etti. Araziye inşaata mı başladın diye sorunca ben de hayır dedim. Biz inşaata başlayacaktık, bekliyorduk. Müteahhidi aradım, inşaata mı başladın hafriyat varmış orada dedim. Müteahhitte hayır dedi. Sonra geldik baktık ki CHP'nin belediyeleri buradalar. Kime sordunuz, kim başınız dedim, kimseden ses yok. Bize konum verdiler, biz geldik burayı kullanıyoruz ve burada konaklayacağız diye cevap verdiler. Burası benim şahsi yerim, sen nasıl kullanırsın. Ondan sonra polise, zabıtaya haber verdim. Sağ olsun polis teşkilatı geldi, onları dışarı çıkarttı şeklinde konuştu.



Yapılan işin adaletle ve mülkiyet hakkına saygı ile kesinlikle bağdaşmadığını ifade eden Filiz, devletin resmi plakalı araçları ile iş makinelerinin getirilerek vatandaşın tapulu arazisinde vatandaşın bilgisi ve izni olmadan çalışma yapmanın hangi noktasında adaletin yattığının bu yürüyüşü yapanlara sorulması gerektiğini söyledi.