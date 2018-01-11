Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine rapor verdi!

Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP - HDP - İYİ PARTİ VE SAADET İTTİFAKI DA KONUŞULDU

Yılmaz, “Türkiye-AB ilişkileri, içeride sistemin maruz kaldığı zorluklar, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar, uyum yasaları ve sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık.” dedi.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Christian Berger de, "Son derece kapsamlı ve verimli bir toplantı oldu. Pek çok konuyu ele aldık. En önemlisi de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri derinlemesine ele alma fırsatı bulduk. Son derece olumlu bir yaklaşım ifade edildi. Sayın başkan AB ile yakın ilişkileri sürdürme arzularını dile getirdi. Bu çerçevede bizler de bu diyalogu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantıları en güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla devam ettirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.