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Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine rapor verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Hilton Otel'de kahvaltıda bir araya geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:28
Kılıçdaroğlu, AB büyükelçilerine rapor verdi!

Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP - HDP - İYİ PARTİ VE SAADET İTTİFAKI DA KONUŞULDU

Yılmaz, “Türkiye-AB ilişkileri, içeride sistemin maruz kaldığı zorluklar, erken seçim ihtimali, muhtemel ittifaklar, uyum yasaları ve sürece ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık.” dedi.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU"

Christian Berger de, "Son derece kapsamlı ve verimli bir toplantı oldu. Pek çok konuyu ele aldık. En önemlisi de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri derinlemesine ele alma fırsatı bulduk. Son derece olumlu bir yaklaşım ifade edildi. Sayın başkan AB ile yakın ilişkileri sürdürme arzularını dile getirdi. Bu çerçevede bizler de bu diyalogu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantıları en güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla devam ettirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SerifSerif21 dk önce
    Evet tasmalı köpek arıyorlardı. Birileri tasmalarını verdi.
  • HakkıHakkı23 dk önce
    Anlaştığı en iyi insanlar olmalı, baya iyi geçmiş.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR37 dk önce
    batının, abd nin UŞAĞI,efendilerinin karşısında emir almak için bekliyor çok normal
  • pınardemirpınardemir40 dk önce
    yani saldırmaya devam diyorsunuz...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 43 dk önce
    Yine, Ne Hainlik Peşindesin Kimbilir KK?
  • halkçı ayağı halkçı ayağı 45 dk önce
    halkçı ayağı yapıp seçildiği kongrede 800tl lik retro gömlek giyen sonrada halkçılık taslayan sahtekarlar erdoğan ın b. ku olamaz k çarkoğlu ab ye vali olmaya talip
  • halkçı ayağı halkçı ayağı 45 dk önce
    halkçı ayağı yapıp seçildiği kongrede 800tl lik retro gömlek giyen sonrada halkçılık taslayan sahtekarlar erdoğan ın b. ku olamaz k çarkoğlu ab ye vali olmaya talip
  • GokhanGokhan1 sa önce
    Zaten romayida kiliçdaroglu yakti !!!
  • DenizhanDenizhan1 sa önce
    Yazık Türkiye ne hale gelmiş.
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    ne yapsın adam liderlerle görüşemiyor ancak büyükelçilerle oluyor..kapasite meselesi o bile kemal ve CHP için büyük bir onurdur zaten rapor vermek için yeterlidir NE MUTLU VATAN HAİNİ OLANA
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