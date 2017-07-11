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Kılıçdaroğlu 3 kilo verdiğini iddia etti

FETÖ'nün darbe girişiminde koltuğunda oturan ama FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanan Enis Berberoğlu'na destek olmak için yürüyüşe geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3 kilo verdiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başladığı gün ile bugünkü fotoğrafları arasındaki 'fark' dikkat çekti.

11 Temmuz 2017 Salı 21:39
Kılıçdaroğlu 3 kilo verdiğini iddia etti

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde koltuğunda oturduğu ortaya çıkan ama FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanan Enis Berberoğlu'na destek olmak için yürüyüşe geçen CHP Lideri Kılıçdaroğlu 3 kilo verdiğini ileri sürdü.

3 KİLO VERMİŞ AMA...

Kılıçdaroğlu, yürüyüşten sonra Ankara'daki evine ulaştı. Bulak Köyü'nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Kaç kilo verdiniz?" sorusuna, "Fazla vermedim. 3 buçuk kilo civarında" diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşe başladığı gün ile bugünkü fotoğrafları arasındaki 'fark' dikkat çekti.

'DUBLÖR KULLANIYOR' DENİLMİŞTİ

En Sıradışı programı moderatörü Turgay Güler Kılıçdaroğlu için, "Bu sıcakta 18 km yürüyemez. Yürümüyor zaten dublör filan kullanıyor. Hadi burası kestirme deyip kestirmeyi dönünce kayboluyormuş" demişti.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:39
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  • Cihangir Cihangir59 dk önce
    Bunların alayı fıs. Allah'ın izniyle vız gelir tırıs gider.
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