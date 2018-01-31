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Kılıçdaraoğlu'nun 'İnce' korkusu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek olan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda adaylığını açıklayan Muharrem İnce'yi kabul etti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
Kılıçdaraoğlu'nun 'İnce' korkusu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesindeMuharrem İnce'nin dışında, Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve Eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını koydu.

"KILIÇDAROĞLU'NU YENECEĞİM"

Muharrem İnce seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirirken, "Ecevit İnönü'yü nasıl yendiyse ben de Kılıçdaroğlu'nu öyle yeneceğim." sözleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 13:27
  1. Muharrem İnce
  • Mehmet EskimalatyalıMehmet Eskimalatyalı38 dk önce
    Feto belirleyecek adayı. Yani kemal kalacak diğerleri vazgeçirilecek.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu46 dk önce
    Bu CHP 'lileri unu hep aynıdır. İpe serilmek isterler. Tabiki un ipe serilirse bunlarda da bir ilerleme kayıt edilir. Asıl işleri ise bozgunculuktur. Halen niye varlar bu zararlılar ? İşte bu soru burada başlıyor. Soyları kuruyasacıların.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu46 dk önce
    Bu CHP 'lileri unu hep aynıdır. İpe serilmek isterler. Tabiki un ipe serilirse bunlarda da bir ilerleme kayıt edilir. Asıl işleri ise bozgunculuktur. Halen niye varlar bu zararlılar ? İşte bu soru burada başlıyor. Soyları kuruyasacıların.
  • Erhan Erhan 1 sa önce
    Hangi aday partiyi bölecekse o başkan olur umarım
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    kıllıçdaroğlu helva malemelerinin siparişini hemen ver.....gidisin....
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