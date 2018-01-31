Kılıçdaraoğlu'nun 'İnce' korkusu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesindeMuharrem İnce'nin dışında, Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve Eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını koydu.

"KILIÇDAROĞLU'NU YENECEĞİM"

Muharrem İnce seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirirken, "Ecevit İnönü'yü nasıl yendiyse ben de Kılıçdaroğlu'nu öyle yeneceğim." sözleriyle iddialı bir açıklama yapmıştı.