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Kıl dönmesi nedir? Nasıl tedavi edilir?

Tıp dilinde ''pilonidal sinus'' veya ''pilonidal kist'' olarak adlandırılan kıl dönmesi, vücuttan kopan kılların ciltte bir yol bularak deri altında toplanması sonucu meydana gelmektedir. Bu sorun genellikle kuyruk sokumunda kendisini göstermektedir.

Kıl dönmesi nedir? Nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 12:00
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Kıl dönmesi nedir?

Tıp dilinde ''pilonidal sinus'' veya ''pilonidal kist'' olarak adlandırılan kıl dönmesi, vücuttan kopan kılların ciltte bir yol bularak deri altında toplanması sonucu meydana gelmektedir. Bu sorun genellikle kuyruk sokumunda kendisini göstermektedir.

Kıl dönmesinin belirtileri nelerdir?

- Enfeksiyon

- Şişlik

- Kızarıklık

- Şiddetli ağrı

- Titreme

- Ateşlenme

Kıl dönmesinin yaşanması durumunda hemen doktora gidilmelidir. Aksi takdirde rahatsızlık daha da şiddetlenebilmektedir.

Kıl dönmesi vücudun hangi bölümlerinde görülür?

Kıl dönmesi, kuyruk sokumunda, göbek deliğinde, yüzde ve kol altlarında görülür.

Kıl dönmesine yol açan durumlar nelerdir?

- Uzun süre oturmak

- Dar kıyafetler giymek

- Aşırı kilo almak

- Bisiklete binmek

- Uzun süre araba kullanmak

- Terlemek

- Aşırı kıllı olmak

Kıl dönmesine karşı ne yapılmalı?

- Uzun süre oturulmamalı

- Temiz iç çamaşırı giyilmeli

- Terli kalınmamalı

- Düzenli duş alınmalı

- Banyo sonrası iyice kurulanılmalı

Kıl dönmesi nasıl tedavi edilir?

Kıl dönmesinin tedavisi kişinin durumuna göre ilaçla ya da ameliyatla yapılır.

 

 
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