Kiğılı 2018’de 15 yeni mağaza açacak

Erkek giyim alanında Türkiye’nin öncü markalarından Kiğılı, yurtdışındaki 26’ncı mağazasını Paris’te açtı. Markanın bu kentteki ikinci satış noktası olan yeni mağaza, Kiğılı’nın 2018 hedeflerine de işaret ediyor. 2017’de Türkiye’de toplam 10 mağaza açan Kiğılı, yeni yılda 15 yeni mağazaya daha yatırım yaparak, toplam 240 noktaya ulaşacak. Yurtdışında hizmet verdiği noktaların sayısı ise, 10 yeni mağaza ile birlikte 36’ya yükselecek.

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem yeni yatırımlarla ilgili olarak, “2017’de Erzurum’dan Zonguldak’a, Antalya’dan Bursa’ya Türkiye’nin dört bir yanında yeni mağazalarımızı açtık. Bu yatırımlar 2018’de de devam edecek” dedi