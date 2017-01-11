Kıdem tazminatı değişti!

Kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Mevcut uygulamada herkes tarif edilen hallerde işten çıkartıldığında, ya da haklı fesihle kendisi ayrıldığında çalıştığı her yıl için bir brüt maaş tazminat hak ediyor. Alınan tazminat günlük hesaplanıyor. Yani 2 yıl 5 ay 6 gün çalışan bir işçi için tazminat 2 yıl değil çalıştığı tüm zamana göre hesap ediliyor. Tazminat alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor.

Kıdem tazminatında en az miktarı böylece belirlerken tavan rakam da her yıl yeniden açıklanıyor. Yani sizin maaşınız kaç lira olursa olsun (Basın İş Kanunu gibi istisnalar hariç) belli bir miktarın üzerinde kıdem tazminatı hesabı yapılamıyor.

2017 yılının ilk 6 ayı için belirlenen rakam ise 4 bin 426 lira 16 kuruş. Brüt maaşınız bunun üzerinde olsa da sizin tazminatınız bu rakamdan hesaplanıyor. Bu rakam belirlenirken en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın 1 yıllık emekli ikramiyesi göz önüne alınıyor.

Ocak ve Temmuz aylarını tercih edenler...

Emekliliğe ayrılacak, ya da askere gidecek erkekler ile evlendiği için ayrılacak kadınlar tazminat alabiliyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar da tazminat alarak ayrılabiliyor. Bu çalışanlar eğer Ocak ve Temmuz aylarını tercih ederlerse kıdem tazminat tavanındaki artıştan faydalanabilirler. Böylece daha çok tazminat alabilirler.