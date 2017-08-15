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Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş Milletler'den flaş istifa

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevinden istifa ettiği açıklandı.

15 Ağustos 2017 Salı 12:06
Kıbrıs'tan sorumluydu! Birleşmiş Milletler'den flaş istifa

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ülkesi Norveç'te düzenlenecek parlamento seçimlerine katılmak üzere görevinden ayrılma talebinde bulunduğu bildirildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, özel danışmanlık görevinde geçirdiği 27 ayda Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda daha önce hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan Eide'ye teşekkür ettiği duyuruldu.

Eide, 3 Ağustos'ta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'e ayrı ayrı veda ziyaretinde bulunmuş ve adadan ayrılarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:06
  1. norveç
  2. Kıbrıs
  3. Antonio Guterres
  4. Espen Barth Eide
  5. DÜNYA Haberleri
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