Kıbrıs'taki cinayette şoke eden ayrıntı

Afrikalı gencin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülürken kendisini öldüren KKTC'Ii gençlerden satın aldığı uyuşturucuyu eğitim gördüğü üniversitede Afrikalı öğrencilere sattığı öğrenildi.

EVİNDEN KAÇIRILDI, ÖLENE KADAR DÖVÜLDÜ

Olayın soruşturmasını yürüten Tahkikat Subayı Müfettiş Erkan Yahat mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç'nin yanlarında tespit edilemeyen 2 erkek ve 2 bayanla birlikte 29 Ocak tarihinde saat 21:45'te Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7'de ikamet eden Kennedy Taomwabwa'yı evi içerisinde darp ederek rızası hilafına zorla evden çıkardıklarını açıkladı. Zanlı Kurucu, Körkurt ve B.Ç'nin aranmakta olan diğer 4 zanlı ile birlikte Dede'yi darp ederek evden çıkarmasından sonra zanlı Zekeriya Kurucu'ya ait GU 042 plakalı araca zorla bindirerek kaçırdıklarını belirten Yahat, Dede'yi Çanakkale Göleti'ne götürdüklerini ve orada da Dede'yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı.

OLAYIN GÖRGÜ TANIĞI VAR

Tahkikat Subayı Erkan Yahat, zanlıları görgü tanıkları sayesinde tespit ettiklerini belirterek, 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu belirten Yahat, her 3 zanlının da 2'şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“ONLARIN YANINDA DEĞİLDİM”

Mahkemede avukatı olmadığı için kendisine söz hakkı tanınan 16 yaşındaki B.Ç olay yerinde olduğunu kabul etti ancak diğer zanlıların yanında olmadığını söyledi.

Yaşı küçük olan zanlının ailesi ise genç kıza sahip çıkmadı. Söz hakkı verilmesi üzerine B.Ç'nin babası, Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları'na “Avukat tutmayacağım. Suçu varsa cezasını çeksin. Bu millete kötü örnek olmasın. Kızımsa da gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi. B.Ç'nin ablası ise yargıca “İsterse devletin ücretsiz avukatlarından yararlansın” diyerek babasına destek verdi.

“SİZİ SEVİYORUZ, NE BİLİYORSANIZ ANLATIN”

18 yaşındaki Ozan Körkut ve 22 yaşındaki Zekeriya Kurucu'nun ailelerinin gözyaşları ise mahkeme salonunda hiç dinmedi. Zanlıların mahkeme çıkışında cinayetle suçlanan gençlere “bildiklerinizi anlatın, kimseyi korumayın, onları koruyacaksınız diye kendinizi yakmayın” diyen aileler gençlerin yanlarında olduklarını belli etmek içinse “sizi seviyoruz” diye bağırdılar.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENDİ

Mağusa Devlet Hastanesi'nde dün otopsi yapılan zanlı Dede'nin ölüm sebebi belirlendi. Dede'nin dıştan alınan darbelere bağlı olarak beyin kanaması ve akciğer yaralanması sonucu öldüğü ortaya çıktı.