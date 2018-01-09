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Kıbrıs'ta bundan sonra ne olacak?

KKTC'de yapılan erken genel seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelebilecek çoğunluğa ulaşamaması koalisyon seçeneklerini gündeme getirdi.

09 Ocak 2018 Salı 18:12
Kıbrıs'ta bundan sonra ne olacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılan erken genel seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) olmasına rağmen hiçbir partinin tek başına iktidara gelebilecek oy oranına ulaşamaması, ikili ya da üçlü koalisyon seçeneklerini gündeme getirdi.

KKTC'de 8 siyasi partinin yarıştığı erken genel seçimde UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yüzde 5 barajını geçerek meclise giren 6 parti oldu.

UBP, oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı kazandı ancak oy oranı tek başına başına iktidar olmasına yetmiyor.

KKTC'de Cumhuriyet Meclisinde bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için 50 sandalyeden en az 26'sını alması gerekiyor.

İKİLİ YA DA ÜÇLÜ KOALİSYON SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Seçim sonuçlarına göre hiçbir partinin tek başına iktidar olamaması, ikili ya da üçlü koalisyon seçeneklerini gündeme taşıdı. Ancak 12 milletvekili çıkaran CTP ve 9 milletvekiline sahip HP’nin, daha önce UBP ile koalisyona gitmeyeceklerine ilişkin açıklamaları, "ikili koalisyon" ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.

Seçimlere ilk kez giren ve yüzde 17,08 oyla meclisin 3. partisi olan HP’nin Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimin ardından yaptığı açıklamada, verdikleri sözün arkasında durduklarını ve mevcut statükoya ortak olmayacaklarını belirterek koalisyon hükümetine kapılarını bir kez daha kapattı.

CTP ve HP’nin aldığı karara uyması ve Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP ile hükümet kurmaya yanaşmaması halinde bu kez meclise giren diğer partilerle “üçlü koalisyon” kurulması olasılığı gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümeti kurma görevini alması beklenen UBP liderinin, seçim barajını geçen diğer sağ partilerle üçlü koalisyon kurma olasılığı var fakat barajı geçen diğer üç partiden ikisinin üçer, birinin de iki milletvekili çıkarması muhtemel koalisyon hükümeti için sıkıntı yaratabilir. Üçlü koalisyon durumunda meclisteki milletvekili sayısı beş olan muhtemel hükümet ortaklarından ikisi, mecliste grup kuramayacak ve komitelerde yer alamayacak. Bu durum, zorlukları da beraberinde getirecek.

UBP'nin hükümeti kuramaması halinde Cumhurbaşkanı Akıncı, görevi ikinci parti olan CTP'ye verecek. CTP de UBP dışında kalan partilerle geniş tabanlı hükümet kurmak için diğer partilerin kapısını çalabilecek.

KKTC YENİDEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

İkili ya da üçlü koalisyon seçeneklerinin başarılı olamaması durumunda hükümetin kurulamayacağı ve seçim hükümetine gidilebileceği yönünde tartışmalar da gündemde yerini alıyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 18:12
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. KKTC
  3. CTP
  4. UBP
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