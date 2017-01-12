Kıbrıs'ın yeni haritaları çelik kasaya kilitlendi!

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.

Kıbrıs'ın yeni haritaları çelik kasaya kilitlendi!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 00:35
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İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde taraflar haritalarını sundu.

Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından yerel saatle 19.50'de BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

 
EtiketlerBM Cenevre Ofisiİsviçre
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