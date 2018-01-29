Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmak istiyorlar

ÇINAR DEMİR / ANKARA - AB fonları, İsrail, Rum kesiminin faaliyetleri ve İngiliz istihbaratının oyunları ile Türkiye, adada etkisizleştirilmek isteniyor. Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “İngiliz MI6 örgütünün Kıbrıs’ta ciddi faaliyetleri var. Abdülhamid’den itibaren Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı çok ciddi bir önemi var. İngiliz istihbaratı maskeli bir şekilde hareket ederek, Türklerle içli dışlı bir şekilde, adanın Türkiye’nin kontrolünde olmaması için çalışıyor. Adadaki Müslümanların dikkat etmeleri lazım. Son zamanlarda adada ciddi doğalgaz rezervlerinin bulunması ile MOSSAD’da bu bölgede ciddi faaliyetlere girişti” derken Kıbrıs Afrika gazetesinin “Türkiye’nin yeni işgali” manşetini atarken, 1974’teki Kıbrıs harekâtını da işgal olarak nitelendirdiğini belirtti.