Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmak istiyorlar

Afrin operasyonunu, Türk ordusunun yeni bir işgali olarak değerlendiren Kıbrıs Afrika gazetesi, yavru vatanda Türk ve İslam düşmanlığının kasıtlı şekilde tırmandırıldığı gerçeğini gözler önüne serdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 04:35
Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmak istiyorlar

ÇINAR DEMİR / ANKARAAB fonları, İsrail, Rum kesiminin faaliyetleri ve İngiliz istihbaratının oyunları ile Türkiye, adada etkisizleştirilmek isteniyor. Konuya ilişkin Akit’e açıklamalarda bulunan Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “İngiliz MI6 örgütünün Kıbrıs’ta ciddi faaliyetleri var. Abdülhamid’den itibaren Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı çok ciddi bir önemi var. İngiliz istihbaratı maskeli bir şekilde hareket ederek, Türklerle içli dışlı bir şekilde, adanın Türkiye’nin kontrolünde olmaması için çalışıyor. Adadaki Müslümanların dikkat etmeleri lazım. Son zamanlarda adada ciddi doğalgaz rezervlerinin bulunması ile MOSSAD’da bu bölgede ciddi faaliyetlere girişti” derken Kıbrıs Afrika gazetesinin “Türkiye’nin yeni işgali” manşetini atarken, 1974’teki Kıbrıs harekâtını da işgal olarak nitelendirdiğini belirtti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 04:35
  1. İsmail Nacar
  2. KKTC
  3. MOSSAD
  4. Kıbrıs
  5. MI6
  6. Kıbrıs harekâtı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmak istiyorlar
    1. Kıbrıs’ı Türkiye’den koparmak istiyorlar
    2. Kızıl Çin’de çocuklara camiye giriş..
    3. Çekilin, yoksa vururuz!
    4. ‘Zeytin dalı’ emperyalistlerin tüm..
    5. Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği..
    6. Rusya’da Putin’in rakibine gözaltı
    7. Suriye'yi düşünen tek ülke Türkiye
    8. Afrin harekâtı bizi milletçe..
    9. Ne savaşı kardeşim!
    10. Şanlı Hilal Burseya zirvesinde
    11. Çalık: Şeytan taşlıyoruz
    12. Çelengi elinde kaldı
    13. Kudüs tarih ve medeniyet bilincidir
    14. Hasip Kaplan’a bir şok daha!..
    15. Terörle topyekûn mücadele
    16. Nükleer deneme yaptığı Cezayir..
    17. Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a ağır..
    18. Terör örgütü PKK yandaşları Almanları..
    19. Vagner Love İstanbul'da
    20. Rıdvan Dilmen: Pereira'ya kırmızı..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Az önce Burseya'da yakalandılar! İşte o teröristler...
    Az önce Burseya'da yakalandılar! İşte o teröristler...
    Dikkat! 'Bakandan' internet paketi uyarısı
    Dikkat! 'Bakandan' internet paketi uyarısı