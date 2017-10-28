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Kıbrıs Rumları sahip çıkmıştı, FETÖ'cü subay kaçırıldı

Mersin’den Larnaka limanına gelen FETÖ firarisi Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman’ı sessiz sedasız bir şekilde Kıbrıs Rum Kesimi'nden kaçırıldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 21:28
Kıbrıs Rumları sahip çıkmıştı, FETÖ'cü subay kaçırıldı

Amerikan haber ajansı AP’ye konuşan üst düzey bir Rum yetkili, Karaman’ın artık Ada’da bulunmadığını açıkladı, ancak gittiği ülke hakkında konuşamayacağını söyledi.

MAHREM İMAM İLE ANKESÖRLÜ TELEFONDAN KONUŞUNCA…

Deniz Yüzbaşı Kadir Karaman’ın kimliği, İzmir merkezli FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan örgütün mahrem imamıyla ankesörlü telefon konuşması yapınca ortaya çıktı. Hakkında hemen gözaltı kararı alınan Karaman’ın İzmir’deki evi polis tarafından arandı. Polis baskınını haber alan Karaman, Kazakistan uyruklu eşi Nina Pozhidaeva’yla birlikte geçen ay sonunda görevli olduğu Mersin’den 10.5 metrelik Sanchez adlı teknesiyle ayrıldı

RUM İSTİHBARATI KORUMAYA ALDI

Bir gün sonra Ekim ayı başında Kıbrıs Rum yönetiminin Larnaka limanına gelen ve Rum polisine teslim olarak siyasi sığınma hakkı isteyen Karaman, FETÖ’den arandığını itiraf etti. Rum istihbaratının yakın korumasına alınan Karaman ve eşi, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Rum yetkililer, ilk kez bir Türk subayının kendilerine sığındığını belirterek, verdiği bilgilerden çok memnun olduklarını da söyledi. Rum hükümet yetkilileri, Karaman’ın Larnaka’ya kaçması ve siyasi sığınma hakkı istemesi konusunun medyaya yansıdığını belirterek, olayı gizli tutamayarak acemilik yaptıklarını da itiraf etti.

ÇIKARMA GEMİSİ KOMUTANI

2 yıl önce İzmir Foça’da görev yapan Karaman’ın, geçen yıl önce Gölcük ardından Mersin’e tayini çıkmıştı. Karaman LCT 151 numaralı çıkarma gemisinin komutanlığını yürütüyordu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 21:28
  1. Gölcük
  2. Kıbrıs Rum yönetimi
  • KırımlıKırımlı29 dk önce
    Aynen öyle Tam Süzme Vatan Haini, Bazı AptallarHala Bunlara Himmet veriyorya Demekki Himmet verenlerdeMaalesef BuÇakma Askerler gibi Vatan Hainifir Devleti Âliyeye İhanet Etmişlerdir.......
  • ikraikra33 dk önce
    Bence ozel tim olusturullmali ve yurt disina kacan hainlerin izi surulup orada yok edilmeli ki,kacanlar dunyanin kucuk oldugunu,hainliklerin yanlarina kalmayacagini bilsinler,ölum korkusu ile yasasinlar ve bir daha hainlige kalkusacaklara ders olsun..
  • nuri yilmaznuri yilmaz35 dk önce
    Vatan hainligi parayla degil,daha neler görüp neler yasayacagiz.Saygilar.
  • ZaferZafer46 dk önce
    Vay bee adı Türk kendi gavur ruhunu şeyatana satmış alçak
  • Yunus 16Yunus 1658 dk önce
    VATAN haini. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin verdiği maaşlar, imkanlar haram olsun. Rumlar a sığınmış. Binbaşı Cengiz Topel in kemikleri sızladı., 1964 yılı katliamcı Rumların mevzilerini bombalarken uçağı düştü, paraşütle atlayıp Rumlara esir düşmüştü! Gözü dönmüş Rumlar işkence yaparak öldürdüler, hastane de İngiliz hemşire canlı canlı kanını çekti, gözlerini oydular!!! Şu hale bak Türk Subayı Rumlara sığınıyor Kanı bozuk Abd köpeği, feto papazının yavrusu. Vatan hainleri ne İDAM. Kaçak Hainlerin biletini MİT kessin. Büyük Türk Milleti nin tahammülü tükenmek üzere!
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