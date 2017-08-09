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Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal 'FETÖ' kararı

Kıbrıs Rum yönetimi, Almanya'ya gitmeye çalışan FETÖ bağlantılı 3 aile hakkında soruşturma yapmaya gerek bile duymadı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:00
Kıbrıs Rum Yönetimi'nden skandal 'FETÖ' kararı

Rum Fileleftheros gazetesi, güney Kıbrıs Hukuk Dairesi’nin sahte Türk pasaportu ve sahte vizelerle, Pazartesi günü Larnaka Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilen 3 Türk aileye mensup 3 erkeğe cezai soruşturma yapılmasına gerek görmediğini belirtti.

 NORMAL ŞARTLARDA SINIRDIŞI

Gazete, Larnaka’da bir otele yerleştirilen kadın ve çocuklar ile gözaltındaki 3 erkeğe, Kıbrıs Rum yönetimine yasadışı yollarla giriş yapmaları nedeniyle ne yapılacağına daha sonra karar verileceğini yazdı. Rumlar normal şartlarda KKTC üzerinden topraklarına giren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Yunanistan üzerinden Türkiye’ye sınırdışı ediyor.

Rum medyası, 3 erkek, 3 kadın ve 6 çocuktan oluşan 12 kişilik Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan 3 ailenin FETÖ bağlantılı olduğunu, 2 yıldır KKTC’de yaşadığını ve tümünün Almanya vizelerinin sahte, 4’ünün ise, hem vizeleri hem pasaportlarının sahte olduğunu duyurmuştu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:00
  1. Kıbrıs
  2. FETÖ
  3. Yunanistan
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