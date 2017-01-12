Kıbrıs müzakerelerinin görünmeyen yüzü 'İsrail'

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Kıbrıs sorununa sözde çözüm bulma adına BM gözetiminde sürdürülen müzakereler, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde yürütülürken müzakere masasının görünmeyen bir tarafında İsrail oturuyor.

Kıbrıs'ın İsrail için hayati değere sahip olduğu iyi bilinirken yavru vatan Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud toprakları içerisinde geçiyor.

6 BAŞLIK İSRAİL LEHİNE Mİ SONUÇLANACAK?

Kıbrıs Görüşmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştiriliyor. Ekonomi, Avrupa Birliği, Mülkiyet, Yönetim-Güç Paylaşımı, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşan görüşmelerin neticesinde kazanan tarafın masada bulunmuyor görünmesine rağmen İsrail olmasından endişe ediliyor.

Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmelerin Müslümanların aleyhine bir sonuç doğurmasına kesin gözle bakılırken söz konusu durum Türkiye kamuoyunda da büyük bir tepkiyle karşılaşıyor.

SİYONİST AJANDA MEMNUN KALACAK

Müslümanların toprak kaybına uğrayacağı bir anlaşma ise Siyonist ajanda tarafından büyük memnuniyetle karşılanacak. Öyle ki; Kıbrıs'ı Arz-ı Mev'ud sınırları içerisinde gören Siyonist zihniyet, adanın Müslümanlardan arındırılması gerektiği kanaatinde..

TEODOR HERZL'İN KIBRIS GÖRÜŞÜ

Yavru vatanın Müslümansızlaştırılması doğrultusunda asırlardır planlar kuran Siyonistlerin hain emelleri Theodor Herzl ile Lord Rothschild arasındaki diyalog ortaya koyuluyor. Buna göre 1902'de Theodor Herzl, Rothschild'e Kıbrıs noktasında görüşlerini iletiyor ve "Kıbrıs`ı düzene sokmalıyız. Kıbrıs`tan Müslümanlar giderse, Rumlar iyi bir fiyata topraklarını bize satacaktır" ifadelerini kullanıyor.

LEVİATAN KIBRIS'IN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR

Öte yandan Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgaz rezervleri de Kıbrıs'ın İsrail için önemini bir kat daha arttırıyor.

Enerji noktasında İsrail, Güney Kıbrıs yöentimi ve Yunanistan arasında geçtiğimiz yıl görüşmelerde bulunulmuş ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervlerinin doğrudan Avrupa’ya ulaştırılması fikrinin hayata geçmesi için, ilk kez somut bir adım atma kararı çıkmıştı.

Görüşmede Leviathan ve Tamar sahalarından Güney Kıbrıs’taki tesislere doğal gaz taşımak üzere boru hattı yapılması konusunda fikir birliğine varmış ancak resmi bir anlaşma imzalanmamıştı.

Kaynak: Muslimport.com