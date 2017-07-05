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Kıbrıs Konferansı’nın ikinci masa toplantısı başladı

İsviçre’nin Crans Montana kentinde düzenlenen “Kıbrıs Konferansı” kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ın katılımıyla ikinci masa toplantısı yapıldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:59
Kıbrıs Konferansı’nın ikinci masa toplantısı başladı

Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katılımıyla ikinci masa toplantısına geçildi. Toplantıda Kıbrıs’taki tarafların askıda kalan konuları ele alınıyor. Ancak toplantıda olacağı duyurulan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide toplantıya katılmadı.

Öte yandan, ikinci masa toplantısının ardından Kıbrıs’taki taraflar ve garantörlerin katılacağı birinci masa toplantısına geçilmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:59
  1. Cumhurbaşkanı
  2. İsviçre
  3. BM
  4. Kıbrıs
  5. KKTC
  6. Mustafa Ak
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